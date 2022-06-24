道期升近200點　比特幣企2萬美元

●美匯指數報104.31；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.6936；美元兌日圓報134.67；歐元企1.0525，英鎊處1.2261。金價報1,828美元。布油報110.14美元，紐油報104.46美元。比特幣企2萬美元水平。道指期貨升181點。

●市後關注點

22:00 美國5月新屋銷售

●恒生指數全日收報21,719點，升445點或2.09%；國企指數收報7,629點，升165點或2.22%；科技指數收報4,844點，升188點或4.05%。主板成交1,484億港元。恒指本周反彈644點，升幅3.05%；科指全月累漲191點或4.1%。

-快狗打車首日掛牌，以全日低位16.72元收市，較招股價低22.2%。

-滙豐下調力勁科技目標價至19.6元。

-港交所歐冠昇：新股市場回暖，逾180企業申請上市。

-大和料敏實上半年純利跌28%，降目標價至35元。

●中國經濟：

-廣州鼓勵購置新能源車，6月底前補貼8,000人幣。

-調查：僅34%中企擬下半年增資本開支。

●香港經濟：

-傳獲中聯辦約談，駐港外國商會冀盡快結束隔離措施。

●Nike及思科將全面撤出俄國市場，中企或填補。

●特斯拉光環減卻？南韓電動車基金改投中國車企。

●ARM未落實上市地點，孫正義：最有可能係...

●應對收入增長放緩，Netflix裁員約300人。

●新冠後遺症！美國機師短缺，旺季要削航班。