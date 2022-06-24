財匯局全年盈餘742萬元　資源有限仍面對巨大挑戰

具核數師監管職能的財務匯報局在剛過去的財政年度盈餘742.12萬港元，再對上一個財年則沒有盈餘；收入按年下降10.67%至1.06億元，其中自今年起收報的交易徵費有約2,722.52萬元。行政總裁馬力表示，截至今年3月底止2021財年，已與四家本地監管機構及執法機構訂立或更新諒解備忘錄。於2021年11月，更與廉政公署展開首次聯合行動，展示其與其他監管機構及執法機構合作，打擊香港金融市場的失當行為。

財匯局主席黃天祐指出，過去一年雖然挑戰重重，但成果豐碩。該局透過有效履行監管職能，繼續為香港資本市場的穩健發展貢獻。公眾對該局的信心，將是繼續進步的推動力，作為會計界的獨立監管機構，會履行該局的新角色。

財匯局將在10月接管香港會計師公會的規管職能，並易名為會計及財務匯報局。黃天祐在年報中提到，為進一步改革擴大團隊，將從香港會計師公會招募相當數目的新員工，同時亦會在市場選賢任能。雖然對進一步改革為行業所帶來發展持樂觀態度，但仍需面對資源有限，挑戰巨大的現實。

馬力指，該局的紀律處分部已加強資源，及作好準備處理個案。部門已開始處理由調查部移交，有關自2019年10月1日起疑似失當行為的個案。至於與早期失當行為調查的相關紀律處分，則由香港會計師公會執行，但會按照實施進一步改革的過渡安排而執行。