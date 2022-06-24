【能源戰升溫】俄氣最快下月斷供　德警告：恐爆雷曼效應

世界能源戰恐下月升級！德國最新警告，俄羅斯削減歐洲天然氣供應或引發能源市場崩潰，影響力不亞於2008年雷曼兄弟破產觸發的金融海嘯，尤其北溪一號輸氣管道預定7月11日起停機維修10日，俄國隨時全面斷供天然氣。國際能源機構(IEA)則警告，俄國或在取暖高峰的冬季出手，目前歐洲政府採取的措施仍未足夠。與此同時，全球能源版圖分裂愈益明顯，中國去年這個時間是向美國進口天然氣，惟今年已轉為主力由俄國進口，分析指這正是俄國總統普京藉能源戰略布局所使然。

德國已將天然氣風險級別上調至第二高的「警戒」，經濟部長貝克稱，由於被迫以高價採購來彌補損失的天然氣量，能源供應商的虧損日益增加，對當地消費者和企業可能存在溢出風險。他說：「若虧損大到他們不能承受，整個市場就會在某個時刻崩潰，這是能源系統的雷曼效應。」歐洲天然氣期貨昨仍高企在每兆瓦時132歐元，為3月初以來高位。

當風險級別調升至「警戒」後，意味德國政府加強了市場監控，不但部分燃煤電廠將重新投入營運，而且政府可通過立法允許能源公司將成本轉嫁給家庭和企業，惟現時暫未允加價。目前德國正急於填滿天然氣存儲設施，目標是在11月前儲滿90%容量，現時只達58%，預計最快仍需116天才達標，貝克坦言擔心普京從中作梗，最快在7月11日北溪管道維護期開始後下手，可能無法恢復正常容量，「普京的策略顯然是試圖加劇不安全感，推高價格，分裂我們這個社會。作為一個國家須反擊，走一條崎嶇之路，即使我們還未感覺到，但其實已處於天然氣危機中。」

印度進口俄油狂飆50倍

他又指，天然氣已成為稀少商品，德國民眾應準備好面對價格上升，工業產出也將受礙。若德國進入第三階段「緊急」等級，就有可能實施配給。據報德企已制訂應變方案，化工巨頭巴斯夫或減產；寶馬可能從第三方買電。

俄國在密謀斷供德氣的同時，正加快重塑能源版圖。去年這個時候，中國從美國購買盡量多的天然氣，今年則幾乎停止，轉而增加俄國採購量，最主要原因是低於市場價。中國海關數據顯示，2至4月期間，中國從美國進口的液化天然氣按年降95%，對俄國的購買量則飆50%；5月對美需求雖微升，但仍遠低於去年同期。

經濟學者普遍認同，這顯然是普京更多地向中國靠攏，尤其中國今年同意每年再從俄國購買100億立方米的天然氣，普京亦正密斟第二條管道，可每年向中國再輸送最多500億立方米的天然氣。即使中國對俄氣的進口量遠不及歐盟2021年達1,550億立方米的水平，但外媒引述獨立商品情報服務公司(ICIS)數據顯示，因氣價急飆，儘管俄羅斯天然氣公司(Gazprom)對歐洲的每日供應減少了75%，但每日收入仍與一年前持平，日賺逾億美元。

除中國外，印度官員也透露，自4月以來從俄國進口原油量飆50倍，由俄烏戰事前佔進口原油的0.2%升至10%，成為第3大供應國。印度官員直言別無選擇。

鋅庫存告急 恐重演鎳價挾倉

另一異象也能印證本輪商品風暴殊不簡單，就是供應甚缺。縱使全球恐陷衰退的憂慮升溫，令工業金屬價格近日遭重創，但包括鋅、銅和鋁等許多金屬供應仍嚴重不足，其中歐美鋅庫存幾乎耗盡，本周亞洲各倉庫的庫存被快速提取，到了周四可即時提取的鋅庫存跌至19,825噸，僅相當於全球約半天使用量，使近期現貨價相比期貨溢價升至1997年以來最高。期鋅周五曾跌2.2%，報每噸3,411美元，現貨價則報3,675美元。有專家擔心恐重演早前鎳價挾倉事件，擾亂整個工業金屬市場。