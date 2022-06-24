東方企控集團全年股東應佔溢利1.66億元

《東方日報》連續45年銷量第一，為讀者人數全港最多的收費報章，是一份香港人的報紙。過去一年，香港疫情肆虐，《東方日報》團隊無畏無懼，不分晝夜深入疫區及醫院為讀者採訪最新最真的資訊，堅守為民喉舌的使命。縱使香港傳媒行業於2021年經歷風雲萬變，但《東方日報》依然屹立不搖，恪守辦報的初心和信念，彰顯傳媒價值，獲廣大讀者支持，更鞏固在業界的領導地位。

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業績公告顯示，期內集團雖然沒有政府補助，但出版報章分部收入超過6.76億元，按年增長3.68%；溢利為逾1.83億元，按年增長超過1.01倍。貸款業務分部成績斐然，收入增長45.21%至3,061.2萬元，客戶的應收貸款年利率介乎1.6至11.5厘之間。於報告年度，東方融資並沒有壞帳紀錄。

數碼媒體業務受惠於手機普及化和網購大趨勢，廣告客戶增加投放預算及份額，令整體收入上升至1.34億元，按年增長約5%。整體而言，集團的媒體業務收入面對重重挑戰下仍能錄得增長，成績超乎預期。

集團遵循「堅守本業、伺機擴展」的策略，令整體業務得以保持穩健發展。展望明年，本港走出疫情的陰霾，經濟復甦在望，若俄烏戰爭的危機得以紓緩，將帶來無限商機。