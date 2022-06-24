內地推個人養老金制度　部分城市先試行1年

中國證監會正式就《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定(徵求意見稿)》向社會公開徵求意見，主力推進多層次、多支柱養老保險體系建設。據該意見稿，有關個人養老金基金範圍，擬分步實施、選擇部分城市先試行1年再逐步推開的實施安排。

在個人養老金制度試行階段，擬優先納入最近4個季度末規模不低於5,000萬元人民幣(下同)的養老目標基金；在個人養老金制度全面推開後，擬逐步納入投資風格穩定、投資策略清晰、長期業績良好、運作合規穩健，適合個人養老金長期投資的股票基金、混合基金、債券基金、基金中基金和中國證監會規定的其他基金。

該意見稿亦提出，為確保個人養老金基金銷售業務的長期連續性和安全穩定性，暫行規定對基金銷售機構經營狀況、財務指標、公司治理、內控機制、合規管理等方面提出較高要求，並需滿足最近4個季度末股票基金和混合基金保有規模不低於200億元，其中個人投資者持有的股票基金和混合基金規模不低於50億元的條件。同時，允許基金管理人及其銷售子公司辦理該管理人募集的個人養老金基金銷售相關業務。

該意見稿共6章30條，明確3大基本要求，包括基金管理人、基金銷售機構等機構開展個人養老金投資基金業務的內控管理要求；明確長期考核、長期評價要求；強調業務安全封閉運行和資產獨立性。

針對產品管理，上述指標已標明個人養老金可投資的基金產品標準；亦需明確個人養老金基金單設份額，在收益分配、申購安排、產品費率等方面做出特別安排；對基金管理人的投資管理和風險管理行為做出要求等。