「納米樓」再錄蝕讓 長沙灣一房戶3年即帳蝕7萬沽

未來納米樓供應或成「絕響」，二手市場就再錄蝕讓，長沙灣AVA 228一個開放式單位，放盤約一星期，減價至302萬元沽出，原業主持貨約3年帳面蝕約7.1萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南透露，北角城市花園7座中層C室，實用面積約596方呎，兩房間隔，望內園景，叫價1,090萬元，放盤兩星期，即以1,055萬元易手，呎價約17,701元，新買家屬於區內分支家庭。

●中原林志達指，北角富雅花園錄得6月錄首宗買賣。單位為富雅花園金楓閣高層G室，實用面積約451方呎，兩房間隔，向東南，望山景，以660萬元易手，呎價約14,634元，新買家屬於用家。

●世紀21北山嚴智贇稱，天后維景花園A座低層3室，實用面積約440方呎，兩房間隔，望街景，成交價約730萬元易手，呎價約16,591元，新買家為區外首置客，原業主於2019年4月同樣以約730萬元購入，持貨3年帳面平手離場。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，天后康盛苑低層C室，實用面積約705方呎，三房改兩房設計，成交價1,075萬元，呎價約15,248元，單位原先叫價1,180萬元，最終減價105萬元成交，減幅約8.9%。

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九龍區

●美聯吳志輝表示，長沙灣AVA 228低層F室，實用面積約155方呎，原則開放式間隔，叫價308萬元放售，僅約1星期，剛以302萬元售出，呎價約19,484元，原業主於2019年3月以309.1萬元購入，持貨約3年帳面蝕7.1萬元，期內貶值約2.3%。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣昇悅居2座高層E室，實用面積約489方呎，望內園景，成交價876萬元，呎價約17,914元，買家為同區租客，眼見樓價回落，終決定上車，屋苑現時約有90個單位放售，入場費由780萬元起。

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨6月至今暫錄9宗買賣，平均實用呎價約12,280元，項目3期百老匯街55號高層C室，實用面積約664方呎，原則三房間隔，最初開價885萬元，終以863.8萬元易手，呎價約13,009元，新買家為同區換樓客。

●世紀21家天黎振傑指，旺角居屋富榮花園12座高層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，以693萬元易手，呎價約11,706元，原業主早於1998年9月以195萬元購入，持貨近24年帳面賺498萬元，期內升值約2.5倍。

●中原袁顯岸透露，紅黃埔花園6月僅錄8宗買賣，較上月同期12宗下調逾三成，平均實用呎價最新報16,543元，屋苑4期1座低層E室，實用面積約652方呎，套三房間隔，享內園景，議價後以978萬元成交，呎價約15,000元。

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新界區

●美聯黃瑞麟表示，屯門瓏門6座高層F室，實用面積約372方呎，一房間隔，早前開價約760萬元放售，吸引同屋苑租客興趣，睇樓後與原業主多次商討後，終以738萬元承接，呎價約19,839元，低銀行估價約4%。

●祥益袁思賢指，屯門怡樂花園3座中層D室，實用面積約414方呎，兩房設計，獲區外首置客見單位附設裝修，原業主又擴大議幅，減價20萬元，上述新買家遂便決定即睇即買，以468萬元購入自住，呎價約11,304元。

●祥益黃肇雯稱，天水圍居屋天盛苑E座高層8室，實用面積約650方呎，套三房間隔，有裝修，原業主於未補價第二市場叫價由530萬元，累減35萬元，外區綠表客遂便決定以495萬元購入，呎價約7,615元。

●利嘉閣鄧啟林透露，元朗PARK YOHO Venezia第2A座高層B室，實用面積約583方呎，兩房間隔，新近以810萬元易手，呎價約13,894元，業主於2016年7月以660萬元購入，持貨約6年帳面獲利150萬元，物業升值約23%。

●中原王勤學稱，元朗世宙6月錄得3宗買賣，較上月多1宗，屋苑1座低層J室，實用面積約423方呎，兩房間隔，開價760萬元，議價後共減15萬元，以745萬元沽出，呎價約17,612元，新買家為上車客。

●美聯林振聲指，將軍澳居屋富康花園10座中層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，有一直居於西貢區村屋家長，為方便子女上學，已補價自由市場價760萬元購入，呎價約12,838元。

●中原卜穎芝表示，大埔公屋富善邨善景樓低層5室，實用面積約490方呎，開價約358萬元，未補價第二市場以299萬元承接，呎價約6,102元，新買家為用家，原業主於2017年以63.4萬元購入，持貨約5年帳面賺235.6萬元，期內升值約3.7倍。

●世紀21奇豐吳元利稱，沙田第一城19座高層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望河景，放盤3個月，叫價615萬元，微減10萬至605萬元獲買家承接，呎價約18,502元，原業主於2008年10月以141.8萬元購入，持貨逾13年帳面獲利463.2萬元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山迎海．星灣18座低層E室，實用面積約496方呎，兩房間隔，開價約845萬元，議價後以822萬元易手，呎價約16,573元，新買家為用家，原業主於2017年以700元購入，持貨約5年帳面獲利122萬元，期內升值約17.4%。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢沙角尾藍城單號村屋上複式戶，套三房間隔，望山景，連天台，原先叫價1,268萬元，減幅約7.3%，減價93萬元，終以1,175萬元成交，原業主於2018年9月以1,155萬元購，持貨約4年帳面獲利20萬元，料屬明賺暗蝕。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦豐苑H座低層11室，實用面積約435方呎，兩房間隔，放盤兩個月，未補價第二市場開價約440萬元，減幅約4.5%，成交價420萬元，呎價約9,655元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山曉峯灣畔1座高層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，享海景，原先叫價770萬元，放盤1個月，稍微減15萬元，以755萬元沽出，呎價約15,664元。

●利嘉閣徐浩煇指，將軍澳居屋寶盈花園3座中高層F室兩房戶，實用面積約431方呎，望海景，未補價第二市場售505萬元，呎價約11,717元，原業主於2013年7月以約289.8萬元購入，持貨約9年帳面賺215.2萬元，期內升值約74%，新買家為白居二。

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