雅居樂夾層融資以兩塊香港地皮作擔保

今次夾層融資包含多項擔保，包括雅居樂的簽立擔保，並以香港柏架山道2至16號的地皮、英皇道992至998號的地皮簽立二級按揭等。夾層融資是指在風險和回報方面介於優先債務和股本融資之間的融資，一般採取次級貸款的形式，但也可以採用可轉換票據或優先股的形式。

根據夾層融資協議，若雅居樂之後持續有違約事件發生，包括債務人未付款、交叉違約，夾層貸款人可選擇將夾層貸款，轉換為借款人即雅居樂間接全資附屬的所有已發行股份。在行使選擇權後，該間接全資附屬將促使所有已發行股份及任何結欠公司的貸款於轉換日期轉交予夾層貸款人。完成轉交後，夾層貸款人將促使解除集團根據優先融資授予的擔保及所有其他抵押。

上述的兩項物業柏架山道2至16號的地皮，地盤面積約2.42萬方呎；英皇道992至998號的地皮地盤面積約1萬方呎，兩物業擬發展為兩幢約有600個單位的住宅樓宇。雅居樂正向香港政府申請原址換地，以發展該物業。

雅居樂指，夾層貸款將用於撥支集團的一般營運資金，以及為集團的現有債務進行再融資。集團指，當前中國物業發展行業當前的經營環境，並考慮到目前的市場狀況，相信夾層貸款可為集團提供中期資金，有助於集團滿足其發展物業項目的營運資金需求。