港備戰金融制裁　若遭踢出SWIFT　專家估計如何應對？

以美國為首的西方在俄羅斯揮軍烏克蘭後幾天迅速「轉軚」，把俄國主要銀行踢出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)，務求截斷俄國繼續戰爭的財源，中港恐步其後塵自此成為熱話。香港金融管理局副總裁劉應彬昨日在一場論壇上，也被問到香港萬一被剔出SWIFT會如何應對，他大派定心丸稱，即使是極端情況，該局都有應對方案，惟難公開討論。

同日，金管局刊發年報，指本港今年經濟復甦步伐會因為第5波疫情、全球經濟增長放慢及美國收水等而放緩，惟由於租金偏軟及本地勞工成本壓力保持溫和，通脹壓力應大致受控；也會提高警覺，慎防新生風險，「有能力、有資源、有決心保障貨幣及金融穩定。」

浸會大學經濟系高級講師黃健明指，SWIFT本質上一個銀行匯款的通訊系統，被剔出固然會嚴重阻礙資金流通和商業活動，也可能讓香港的金融生意被新加坡搶掉，不排除中資香港銀行被踢出的SWIFT的機會大過外資發鈔行滙豐和渣打。

究竟劉應彬口中的應對「法寶」是甚麼，黃氏和上海商業銀行財資研究主管林俊泓都認為，比較可能的不外乎是應用內地的人民幣跨境支付系統(CIPS)平台。

林指，複製SWIFT的技術不難，「正如通訊軟件唔係得WhatsApp」，不少銀行都有CIPS戶口，只是不常用，不管它在全球的使用範圍如何，促進本地銀行間及與內地同業間用CIPS，可在必要時盡量維持金融運作。

不過，黃健明直言，不要指望央行數碼貨幣(CBDC)取代SWIFT，因為CBDC的交易結算也要靠央行間的合作協調始能暢通，「如果香港被踢出SWIFT，西方陣營又點會同你合作？」

這次劉應彬僅談及香港金融系統處理內外交易變得不便，強調香港金融機構穩健，外匯儲備亦充裕，因此金融市場有強大緩衝，足以應對各種困難。不過，這充裕的外儲一旦被禁用又怎辦？西方也不許本國金融機關與俄羅斯央行交易，導致俄央行在戰爭初期貨幣暴瀉時無力托市。

黃健明直言，若香港不能用外儲支撐港匯，港元固然很危險，撇開經濟信心受創不說，本港根本沒有議價能力號令外界用港元，比起轉掛自由浮動或改掛一籃子貨幣，比較實際的做法是用人民幣來支撐港元，內地要做大香港的人民幣資金池，提高人民幣市場的深度。

然而，所謂金融制裁香港，應該只是美國制裁內地的組合拳之一。內地雖手握一些戰略物資，出口換外匯的始終是偏下游的消費品，可否像俄國喝令歐洲國家用盧布購買能源那樣還擊值得商榷，一切視乎屆時外國有多願意冒着風險出售原料、糧食和設備等，還肯接收人民幣。「美元地位跌係事實，但作為結算貨幣份額依然好重……之前有人話杯葛Facebook，而家都未有一個平台匹敵。」

不過，中國經濟體量及融入全球的程度遠超俄羅斯，本港又是成熟的國際金融中心與外匯交易平台，主流意見仍是本港遭受金融制裁的機會很微。

劉應彬稱，有信心本港能保持金融中心地位，又謂中線仍有不少因素使投資者用人民幣資產分散風險，如匯價穩定有助成為儲備貨幣、跟國際金融市場關連度較低。金管局正與內地商討發展利率掉期等協助海外投資者對沖風險，並與內地磋商擴大跨境理財通的產品種類，研究允許銀行在執行銷售時予投資建議，將券商納入市場參與者。