【能源戰】歐盟周五開會　設法緩解空前短缺危機

外媒報道，歐盟領導人正在為俄羅斯進一步減少天然氣供應做準備，並且也在設法緩解這個空前危機，以及能源價格飆升對該地區經濟的影響。

俄羅斯入侵烏克蘭及其將能源作為武器的影響成為周五(24日)的歐盟領導人會議的一個重要議題。在此之前，莫斯科方面減少能源供應影響到了歐盟12個成員國，並促使德國將天然氣供應風險級別提高到第二高的「警戒」級別。

比利時首相Alexander De Croo在峰會的第二天告訴記者說：「如果德國今天就說冬季的時候將出現天然氣短缺，那麼對德國和所有其他歐洲國家的影響將是巨大的。」

一天前，當歐盟領導人開始抵達布魯塞爾時，德國這個歐盟最大經濟體警告，俄羅斯削減對歐盟的天然氣供應的行動可能引發能源市場崩潰，並將其影響與雷曼兄弟引發金融危機相提並論。供應危機已經將天然氣和電力價格推高至創紀錄水平。

拉脫維亞總理Krisjanis Karins說：「廉價能源、俄羅斯能源的概念基本上已經消失，我們都在尋找替代能源，這是俄羅斯在烏克蘭發動戰爭的結果，給我們所有人造成了困難，但最終我們所有人都將變得更有韌性。」

供應形勢正在推高整個歐洲的電力成本，加劇了通脹，並增加了仍在從疫情中恢復的企業和家庭的經濟負擔。克里姆林宮下一步行動的不確定性加劇了能源市場的緊張情緒。盧森堡首相Xavier Bettel表示，是否關閉天然氣供應的決定完全在俄羅斯總統普京的手中。

他說：「我們將討論通脹問題，當然也將討論能源價格問題，就天然氣而言，我們正在看能否從挪威或阿爾及利亞，或者液化天然氣，或者美國方面找到新解決方案，但我可以告訴你的是，就價格而言，這是非常不確定的時期。」

俄羅斯減少天然氣供應正值歐洲為下一個供暖季(通常在10月左右開始)補充儲備之際。截至6月22日，歐盟的天然氣儲量已經達到容量的55%，而同期的5年季節性常規水平為57%。歐盟的目標是到11月1日達到存儲容量的80%，以避免冬季出現問題。