美股道指升276點　吉利同系公司極星首掛曾飆近兩成

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，支持發力加息以遏制通脹，惟市場似乎已消化了激進加息預期，道指升326點，至31,004點；標指升51點，至3,847點；以科技股為主的納指升162點，至11,395點。港股夜期報21,655點，升59點，低水64點。

全球股票基金錄9個星期以來最大流出，反映投資者在經濟衰退風險日漸加劇的情況下，正逃離股市。美國銀行引述資金流向監測機構EPFR Global數據指，截至6月22日當周，有約168億美元流出全球股票基金，當中美股流出174億美元(約1,357.2億港元)，為7周以來首次錄資金流出。

期內，債券贖回額達235億美元，其中投資者把108億美元轉作現金，6億美元轉為投資黃金。今年以來投資者累購入1,950億美元股票，沽出1,930億美元債券，意味股市仍未「投降」，並相信股市仍未見底。

該行首席投資策略師Michael Hartnett上周曾指，標指的拋售期料於10月完結，屆時將跌至3,000點水平，即比周四收市的3,795點水平，再下跌20.96%，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson亦曾指標指需跌至3,000點才足以反映經濟收縮程度。

聯儲局公布最新年度銀行業壓力測試結果顯示，受測試的34家大型銀行均成功通過，意味他們有能力度過經濟衰退。今年聯儲局壓力測試的假設情景比去年更加艱難，其中假設明年第三季失業率達10%、商用房地產價格下跌40%、樓價則跌28.5%、美股挫55%，以及股票市場波動加劇等。聯儲局指出，所有銀行在測試假設的最壞情況下，資本水平都高過最低要求，惟他們將共損失逾6,000億美元(約4.68萬億港元)。

法國興業銀行表示，透過研究自1870年代(即逾150年)以來後危機時期的美股市值推斷，未來6個月標普500指數可能需要較1月高位下跌34至40%才會觸底，即將下探至2,900至3,150點區域，意味或較現水平再跌17至24%。