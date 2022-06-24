新盤銷情熾熱　大埔白石角項目幾近沽清

新界區爆發新一輪新盤戰，大埔白石角項目銷情勢如破竹，短短三周之內，經過四輪銷售累計售出約557伙，佔全盤約97%。

●大埔白石角Silicon Hill第1期第四輪暫時接近沽清

資料顯示，項目是日以價單形式悉數推售最後72伙，折實售價384.78萬元起。項目昨日最終接獲1,110張入票，超額認購約14.4倍。

●日出康城凱柏峰I首日暫收逾1,200票

信和置業營業部集團聯席董事田兆源表示，項目有機會日內加推，並提供最少60伙。該盤最新開放的兩房連開放式玻璃廚房示範單位，參照第1B座28樓D室，單位實用面積為561方呎。該類戶型全盤設44伙，首張價單提供9伙，折實售價由951.72萬至977.67萬元，折實呎價16,965至17,427元。

●紅磡必嘉坊‧曦匯落實下周二次輪賣68伙

據銷售安排顯示，發售當日會分A1組、A組、B1組及B組共四節時段揀樓，優先的A1組及A組可購2至4伙指定單位。該盤將於發售當日下午3時截票，下午6時起開售。

●市傳飛揚第1期最終截收約1,200張入票

該盤明日發售單位戶型涵蓋一至三房單位，折實售價437.2萬至1,043.2萬元，折實呎價13,720元起。

●薄扶林碧麗軒首推洋房

市場頻頻錄得大額新盤成交，發展商加快推售步伐。華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，周五(24日)上載第7號銷售安排，首次推出洋房招標發售。項目落實下周二(28日)起招標發售3座洋房，包括全盤面積最大的5號洋房，實用面積5,767方呎，設有升降機，地下設199方呎花園，1樓及2樓設四套房，3樓為客飯廳及廚房，另連1,174方呎平台及279方呎天台，並附連私人泳池。

其餘兩座即將招標的包括1號及6號洋房，實用面積分別4,561方呎及3,469方呎。招標期由6月28日至7月31日，期間每日下午1時招標及下午4時截標。

●啟德MONACO MARINE兩房1,078萬元沽

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，本月至今暫沽23伙，吸金近3億元。包括周五(24日)以1,078.3萬元沽出1伙兩房單位。該單位為1B座6樓C室，實用面積457方呎，呎價約23,595元。

另外，同系鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS是日於會所舉行瑜伽班。該集團常務董事黃光耀表示，該盤的室內運動空間逾1.38萬方呎，設施包括24小時健身室、室內泳池等等，更有健身教練及健康顧問駐場為住戶客提供專業指導。

●屯門上嵐一房呎價約19,339元

建灝地產旗下屯門上嵐，最新沽出10樓F室，實用面積290方呎，一房間隔，成交價560.84萬元，呎價約19,339元。

●大埔白石角海日灣三房售1,807萬元

大埔白石角海日灣周五(24日)售出COURT B 第2座5樓C室，為實用面積1,179方呎的三房單位，成交價為1,807.5萬元，呎價約15,331元。