屯門南延綫第16區中途站及毗鄰地建8148伙住宅獲開綠燈

城市規劃委員會周五(24日)審議多項發展申請，其中規劃署建議修訂屯門分區計劃大綱核准圖，將屯門南延綫第16區中途站上蓋及毗鄰土地，發展商業及住宅物業，可提供約8,148個住宅單位，該會同意有關申請。項目佔地逾73萬方呎，住用地積比率約6倍，興建18幢住宅大廈，涉及樓面共約394.7萬方呎，另提供約33.5萬方呎非住宅樓面，項目首期最快2039年落成。

另外，上環宜必思香港中上環酒店申請重建為住宅物業，提供284個單位，亦獲城規會批准。該酒店位於德輔道西28號，毗鄰私人屋苑帝后華庭，佔地約14,580方呎，現劃為商業地帶。擬議以9.18倍地積比率，重建為一幢40層高商住樓宇，住宅樓面約127,224方呎，平均每伙面積約448方呎，另設約6,652方呎商業面積作會所及零售用途。

城規會批准新型工廈發展，荔枝角長沙灣道800及828號、以及大南西街601至603號的香港紗廠工業大廈第1及2期，獲准重建為新式工廈，項目地盤面積約74,768方呎，以地積比率14.4倍，發展一幢28層高新式工廈，另設兩層地庫，總樓面達逾107.66萬方呎。