美股道指收漲823點　標指納指齊升逾3%

聖路易斯聯儲銀行行長布拉德表示，支持發力加息以遏制通脹，惟市場似乎已消化了激進加息預期，美國股市周五(24日)做好，道指收報31,500點，升823點或2.68%；標指收報3,911點，升116點或3.06%；納指收報11,607點，升375點或3.34%。

全球股票基金錄9個星期以來最大流出，反映投資者在經濟衰退風險日漸加劇的情況下，正逃離股市。美國銀行引述資金流向監測機構EPFR Global數據指，截至6月22日當周，有約168億美元流出全球股票基金，當中美股流出174億美元(約1,357.2億港元)，為7周以來首次錄資金流出。

期內，債券贖回額達235億美元，其中投資者把108億美元轉作現金，6億美元轉為投資黃金。今年以來投資者累購入1,950億美元股票，沽出1,930億美元債券，意味股市仍未「投降」，並相信股市仍未見底。

該行首席投資策略師Michael Hartnett上周曾指，標指的拋售期料於10月完結，屆時將跌至3,000點水平，即比周四收市的3,795點水平，再下跌20.96%，摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson亦曾指標指需跌至3,000點才足以反映經濟收縮程度。

法國興業銀行表示，透過研究自1870年代(即逾150年)以來後危機時期的美股市值推斷，未來6個月標普500指數可能需要較1月高位下跌34至40%才會觸底，即將下探至2,900至3,150點區域，意味或較現水平再跌17至24%。