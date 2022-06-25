1周10大驚奇︰沉船又停電　香港凶兆頻現！

【10大驚奇】香港「人財」持續流失！沉船、斷橋、停電意外頻生，預示前景堪虞...

作為國際金融中心的香港正面臨「人財」兩失的困境，統計處本周公布的就業數據顯示，3至5月勞動人口按年下跌3.8%，為1982年有紀錄以來最大跌幅；同一時間，在美國與香港的息差因素影響下，香港銀行體系結餘急跌，短短一個月累計已流走逾千億港元，金管局亦只能不斷入市撐匯價。更重要的是，近日香港異象頻生，罕見地發生沉船、停電等凶兆...

【1、港銀行結餘急跌 人才流失】

隨着美國進入加息周期，香港因為息口低水，資金不斷流出港元。截至周四(23日)，香港銀行體系結餘將於周五(24日)減少至2,333.08億元。

由今年5月12日至周四，短短一個多月間，金管局14度出手，總共動用1,042.8億元沽美元、買港元，以致銀行體系總結餘流失逾30%。比起對上一輪2018至2019年金管局接港元沽盤，當期時每次出手金額平均為35.8億元，總結餘由開始時的1,789億元，降至542億元，經過接近一年時間；而今次結餘卻在短短一個月蒸發了過千億元。

市場分析一般預期，當總結餘跌到1,000億元水平，香港就有機會跟隨美國加息，由這一輪接錢的速度看來，恐怕香港加息亦不遠矣。

除了錢財(資金)流走外。統計處日前公布最新就業數字，今年3至5月香港勞動人口進一步跌至約374.5萬人，按年跌幅為3.8%，為1982年有紀錄以來最大跌幅。如此驚人的下跌速度，反映出近期的移民潮正在加速，香港的人才正以有史以來最快的速度流失，對於經濟而言絕非佳音！

【2、劉應彬：倘香港被剔出SWIFT 金管局有應對方案】

香港作為國際金融中心的另一挑戰，則是地緣政治危機。歐美諸國對俄羅斯的金融制裁先例在前，假如中美衝突升級至不可協調的階段，香港亦可能會淪為犧牲品。

可幸的是，金融管理局副總裁劉應彬在投資基金公會年會上表示，在極端情況下，金管局都有香港一旦被剔出環球銀行金融電信協會(SWIFT)系統的應對方案，但難以公開討論。

他強調，香港銀行體系穩健，擁有龐大的流動性覆蓋緩衝。他又認為，近年中國致力全球化，不擔心地緣政治風險，相信香港的角色只會愈來愈強。

【3、「鱷王」旗下對沖基金加注沽空歐股 淡倉規模819億】

近日中港股市均現起色，惟歐美市場深陷泥沼，惹來金融大鱷狙擊。由「鱷王」達利奧創立的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)繼續加注沽空歐洲市場，其歐股淡倉規模於短短一周內由57億美元翻了近一倍，至最少105億美元(約819億港元)！

早前曾經表示沽空歐股是「正確選擇」的達利奧，立即坐言起行。據外媒統計，橋水最新披露了28隻歐洲股票的淡倉，較上周多出10隻，其中對荷蘭半導體設備商ASML、法國能源巨頭道達爾、法國藥廠賽諾菲及德國軟件公司SAP的淡倉，分別押注超過5億美元(約39億港元)。由於一些規模較小的倉位不需披露，橋水實際上的做淡歐股的規模可能更大。

事實上，歐洲經濟的基本面難言樂觀。歐元區6月綜合採購經理指數(PMI)跌至16個月低位，報51.9，遠差過市場預期的54，製造業、服務業表現也雙雙差過預期，前者更以52創下22個月新低。歐洲央行於經濟報告中指出，俄烏戰爭仍是拖累經濟下行的重大風險，通脹仍有上行壓力。

【4、南韓去年返鄉務農人口按年升4%創新高】

全球經濟不景，即便在發達經濟體，也有很多人因為搵食艱難而「返鄉下耕田」。韓媒報道，南韓統計廳、農林畜產食品部、海洋水產部統計資料顯示，2021年當地返農人口約51.5萬人，較2020年增加4.2%。

據稱，當地年輕人引領此波歸農浪潮，因去年30多歲及以下青年返農人數佔總數45.8%，究其原因為新冠肺炎疫情長期化，導致就業難及不動產價格暴漲，刺激更多年輕人離開城市返鄉，並以務農維生。

【5、紐約聯儲前舵手：美經濟將硬着陸 一年半內恐陷衰退】

美國經濟亦因為此前瘋狂印錢而出現後遺症。外媒報道，紐約聯儲銀行前行長、經濟學家Bill Dudley認為，有幾個因素可以證明經濟將「硬着陸」，一年半內恐出現衰退。

首先，持續的物價上漲迫使聯儲局把重點從支持經濟活動轉向推動通脹回落至2％的目標，實現充分就業的使命排在保持物價穩定使命之後；

其次，通脹率降不下來將是災難性的，通脹預期可能變得失控，隨後出現更大的經濟衰退；第三，目前的經濟增長很容易受到「急剎車」的影響；最後，經濟歷史也表明美國會出現硬着陸。

硬着陸是指國家的經濟在過度擴張和大規模通脹後，政府採取全面緊縮措施，導致經濟迅速衰退，同時還伴隨着人民收入急劇減少，並且出現大量失業的情況。

【6、惠譽警告經濟衰退下美國貸款違約率趨升】

在經濟風險升溫之際，國際評級機構惠譽表示，將2023年美國貸款違約率預期上調至1.5至2%，以反映經濟衰退的擔憂，以及市場擔憂自今年首季度末以來貸款總額上升。

該機構補充，如果具有挑戰性的經濟背景導致評級下降，2024年貸款違約率可能會進一步升至2%甚至更高水平。

【7、美國國債慘烈程度創1788年以來最差】

外媒報道，德意志銀行信貸策略和專題研究主管Jim Reid計算認為，今年美國國債市場慘遭拋售，其慘烈程度是自1788年、即美國財政部成立的前一年以來最嚴重。

該行的報告引用了Global Financial Data一個使用10年期美國國債代理匯總數百年回報的非常規指數。

報告使用的基準包括1830年代的波士頓市政債券、《Hunt's Merchants'》雜誌和《Martin's Boston Stock Market》一書所記載的報價，以及為第一次世界大戰融資的自由債券。

德意志銀行援引的該項GFD指數顯示，以此測算10年期美國國債今年累計下跌了約10%，創下1788年債券重挫逾25%以來最深跌幅。

【8、末日博士：倘日圓再跌10% 將觸發日央行調整政策】

一直堅持寬鬆貨幣政策的日本亦面臨挑戰。「末日博士」魯比尼接受外媒訪問時表示，鑑於日本央行和美國聯儲局的貨幣政策差異，預計日圓將繼續下跌，假如日圓若進一步下跌10%，將足以觸發日本央行調整政策。

魯比尼解釋，日圓再跌將導致通脹問題，並促使日本央行放棄零利率政策和孳息率曲線的控制。他稱，如果日圓到達遠高於140的水平，日本央行將被迫改變政策，孳息率曲線控制首當其衝，日圓再跌10%意味着政策會發生變化。美元兌日圓匯價目前報135.32。

他表示，雖然市場上有人猜測官方會進行干預以遏制日圓跌勢，但若央行不轉變政策，進行外匯干預，這將無法遏止日圓跌勢。

【9、何時撈底美股？麥樸思：當Bitcoin投資者認輸時】

美股今年表現欠佳，讓許多投資者不敢再入市。不過，「新興市場之父」麥樸思(Mark Mobius)卻有「貼士」，直言︰「加密貨幣是投資者信心的衡量指標」可以用來作為入市信號。他指出︰「比特幣下跌，翌日道指就會下跌。這是一個規律。顯示比特幣屬領先指標。」

他說，只有在機構及散戶「投降認輸」，由於虧損而不再向市場投入資金時，信心才真正到達最低點。屆時才是開始買進股票的時候。

由於全球經濟衰退風險增加，已令比特幣市值蒸發數十億美元，由高位下跌約7成，近期於20,000美元徘徊。麥樸思指，只要比特幣投資者「仍然討論逢低買進，就意味着他們還懷着一絲希望，」亦意味着還未到達熊市底部。

他稱，當前偏向於持有「一些現金」，或會投資印度的建材、軟件及醫療測試行業的股票。

【10、內房奇招賣樓 用小麥大蒜可換算作首期】

上半年即將完結，內地房地產企業未見起色，故出奇招突圍。建業集團為促銷賣樓，驚傳可以用「小麥換房」、「大蒜換房」為旗下河南商丘民權縣的「建業河畔洋房」及開封杞縣的「建業城」去貨。

建業河畔洋房以「愛心助農、高價收購小麥抵首付」作為銷售啅頭，提供以「兩元/斤小麥換房」，最高可抵扣16萬元人民幣(下同)，適用於低密度純洋房單位。至於另一個樓盤建業城的以「5元/斤大蒜換房」，並指16天內已成交約86萬斤大蒜，按此換算即抵扣首期約430萬元。

事實上，主要經濟體紛加息，可以想像內地房地產發展商要在境外融資會更加吃力。中國房地產業協會周二(21日)發布關於下月26至27日召開「房地產紓困項目與金融機構對接商洽會」的通知，議程包括金融機構紓困方案介紹、為有意兼併重組合作發展解決項目困難的企業與金融機構接洽。

為谷起內房銷售，武漢限購政策再鬆綁，據內媒報道，6月20日起，有武漢市戶籍、並在限購區域已有兩套住房的居民，可以新增購買一套，該政策執行時間持續至今年底止。該市又自5月22日起，將武漢經開區的沌陽、沌口、軍山新城區域從原限購區域調整為不限購區域。

對限購區域內首次購買普通住房的非本市戶籍居民家庭，在武漢市繳納社會保險或個人所得稅年限由1年調整為3年內累計有6個月。在今年5月底，該市公布對限購區域內首次購買普通住房的非本市戶籍居民家庭，原需在武漢市繳納社會保險或個人所得稅年限為兩年。