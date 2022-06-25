致富智庫：「貧者愈貧」是宿命？諾貝爾得獎者教你去掉窮人思維...

近年全球深受新冠肺炎疫情影響，據《世界不平等報告》估計，去年億萬富翁共擁有全球家庭財富的3.5%，而疫情加劇了貧富的差距。不過，貧窮可能是窮在思維！想擺脫「貧者愈貧、富者愈富」的宿命，就要從根本開始改變，摒棄窮人思考！

【諾貝爾得獎者歸納出5個貧窮根源...】

《Poor Economics：A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty》(貧窮的本質：我們為甚麼擺脫不了貧窮)的2位作者，諾貝爾經濟學獎得獎者Abhijit Banerjee及Esther Duflo，為了釐清貧窮的本質，深入5大洲最多貧困人口的18個國家和地區，就窮人的日常生活、教育及健康等多方面進行研究，歸納出5個貧窮根源。

【1、不懂花錢：非必要消費開支驚人】

很多人都認為，飢餓導致生產力不足所以貧窮，如果吃飽了就能夠提高生產力，解決貧窮問題。不過，兩位作者發現，第一個貧窮原因並非吃不飽，而是窮人普遍不懂得正確運用金錢。

兩位教授發現，發展中國家的窮人儘管未能確保3餐溫飽，但仍選擇將金錢運用在不必要的消費開支上。

在印度文化中，婚禮是一場非常最重要的儀式。據說，印度家庭為了子女的婚禮平均花費全部積蓄的1/5。同樣，南非也會花費很多錢於婚禮、喪禮之上，例如當地舉行一場葬禮需要花費家庭的40%年收入，即使該死者生前身無分文亦然。喪禮所花費愈多，家庭支出就愈大，最終不單止食不果腹，延伸出的結果是孩子可能被迫輟學。

另外，對於窮人來說，及時花錢享樂更能滿足自己的欲望，即使有錢在手，也寧願用來購買電視機等用品。這些錯誤的消費觀念，不知不覺間令他們愈來愈窮。

【2、愈慳愈窮：拒預防問題令損失更大】

理財需要規劃，然而只是一味慳錢不花費又是否代表好？小心慳得太過火，反而讓你跌入「愈慳愈窮」的陷阱之中。

窮人習慣傾向於推遲小額度、對未來有好處的花費；相反，會用於對目前更有吸引力的東西上。作者在書中舉列了接種疫苗的個案來說明，儘管貧窮的家長相信接種疫苗對孩子有好處，但由於好處並不會在現時就實現，費用卻要今天來支付。因此，他們會將這些金錢用於娛樂等其他地方。

即使窮人並非不關心健康，但他們寧願把錢花在昂貴的治療上，例如抗生素、做手術等，而不是相對廉價的預防上。

將這個概念套用到理財中，假如我們手中有一筆現金儲蓄，你會用來購買心頭好，還是進行適當的投資增加個人收入，為長遠作打算？

【3、欠自制力：不敵誘惑使理財難達標】

缺乏自我控制能力，對生活和工作等各方面會產生不良影響，可能會遭受更多損失。

試想想，即使你想身體健康，但不懂自制胡亂進食，放縱自己的口舌之欲，不良習慣只會嚴重損害身體。如果想要儲蓄，卻又往往經不起誘惑，明天就將錢花掉，那就永遠都不能達到理財目標。

自制能力愈強的人，就更有能力抵抗誘惑；然而，自制力不是與生俱來的能力，是可以後天培養。尤其是對於窮人來說，雖然他們手中只有一點點錢，但期望擁有的東西都相對昂貴，結果形成了一個惡性循環，所以改變心態就更為重要。

想要擺脫窮人命運，第一步是要改掉一些壞習慣，減少衝動性的消費等。其次就是要及早儲蓄，才可以錢搵錢。儲蓄的方法一定要簡單才能夠持之以恒，例如每個月拿到薪水時，不妨先把要儲下的數目自動傳入至另一個不能隨便動用的帳戶，再用剩下的錢用來規劃花費並進行投資，才可以有效對抗通脹，使資產增值。

【4、忽視教育：影響思維及未來收入】

俗語有話知識改變命運，多數貧窮家庭的家長卻不以為然。作者在書中提到，貧窮家庭之所以難脫貧，其中一個問題是子女並非上不起學，而是家長不願讓他們去接受教育。

歸根究柢，教育需一段長時間後才有回報，子女放棄學習，所獲得收入及盡早投入勞動市場得到的經驗，能在較短時間內創造更大價值。另父母無法保證子女接受教育後，能否賺夠錢照顧自己。

忽視教育在極貧窮國家家庭中不時發生，此現象與制度和政策不無關係。居住在發展完善城市中的人們，就更應該明白教育的重要性。教育是另一種形式的投資，與其他投資一樣，旨在增加未來收入。學歷不一定與收入成正比，但多讀書最少可以增加見識，培養獨立思考能力。當有足夠的知識和觀念，才能做出相對精明且正確的決定。

除了注重學校教育外，父母的家庭教育對子女影響深遠，孩子在童年時主要學習方式就是模仿，身教會直接影響子女的想法。在理財、金錢方面，你向子女傳遞了甚麼訊息？當需要花錢時，有沒有教子女量入為出的重要性；有否讓子女認清哪些花費是「必要」還是「想要」？作為家長率先要做好自己，才可以將良好的致富習慣傳承給子女，縱然不一定能成為有錢人，也不至於墮進赤貧的窘境。

【5、眼光短淺：缺乏耐性又無未雨綢繆】

窮人和富人的思維差異，在於面對未來時所展現的態度與行動力。窮人大多都是耐性不夠，不懂未雨綢繆。

相對於富人，窮人的拖延症比較嚴重。其實，很多時候拖延只是逃避或懶惰的藉口。工作上你有否拖延到期限截止前才行動？一大堆待處理事項，會否即時處理？明知早睡早起有益身心，是否寧可打機、煲劇也不善待自己的身體？人類往往會選擇墮入舒適圈中，讓自己愈來愈消極，只會愈過愈窮。

書中結論提到：「擁有財富可以激勵人們投入時間，變得更有耐性。言外之意是，貧窮會永久地腐蝕人的耐性」。

承接上文所說，窮人的目光被認為較短淺，是因他們更注重眼前和暫時的利益，舉例如有錢在手就及時行樂；富人則有着長遠的眼光，喜歡追求更大的利益。