【錢夫人巡舖】高息「奪金」定期存款一個月袋萬四蚊？

港元拆息(Hibor)已經升足14個交易日，錢夫人都睇到悶悶地，有樓供的人士開始「息驚」。不過好彩定期存款利息一樣升，可見銀行搶奪市場資金的決心。講到底，近排不少錢流出香港，都是時候加存息、給些甜頭留住存戶了。

「存款界十大驚奇」之首，莫過於周一(20日)滙豐銀行也上調存息，上調了6個月及12個月港元新資金定期存款息率，加幅分別為20及30點子。開戶門檻較低的滙豐One，12個月、6個月及3個月的存期分別為1.4厘、1厘及0.6厘。

至於滙豐銀行旗下的「交易薈」新股票客戶只需完成一項交易，可額外獲享5厘年利率的1個月港元定存優惠，高息定存金額上限需視乎每月交易金額，例如6月份買賣200萬港元，則可以存款200萬元，一個月期額外賺息約8,220元。

其他銀行不甘示弱，「高息王」常客富邦銀行趁旗下Fubon GO一周年推出優惠，透過網上理財或流動理財，首次以全新資金15,000元開立3個月港元定期存款，可享達8.88厘年利率，即是335元左右。

「搶錢」戰團的另一常客中信銀行(國際)，用手機應用程式(App)，以新資金登記「大富翁存款」，9月份可享額外年息高達4.38厘，以最高存款額400萬元計，一個月就可以袋足1.44萬元。但登記期至6月29日(下周三)。

恒生銀行亦相對進取，網上定期存款特優年利率12個月期達2.3厘，與美元定期息睇齊，門檻僅為1萬元，存款續期優惠利率則為2.2厘。

招商永隆銀行亦都全線加息，12個月期1萬元以上可袋2.55厘息，50萬元以上有2.6厘，對聯繫匯率有信心的話，定兩年期有多0.1厘。