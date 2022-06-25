美國衰退風險高？摩通唱反調︰經濟可望軟着陸　股市爆升

近日許多華爾街分析員、經濟學家都在高呼美國經濟即將陷入衰退之際，摩根大通卻堅持唱反調，稱美國經濟將避免衰退，通脹率會將回落一半，美股也有望在下半年保持強勁。

摩根大通全球市場首席策略師Marko Kolanovic在一份報告中指出，美國經濟將「軟着陸」，投資者應做好準備，迎接2022年下半年股市的強勁回報。

Kolanovic一直堅持看好美國經濟及股市表現。他表示，看好的信心源於通脹可能下降，預言美國CPI通脹率將在今年下半年減半，從8.4%降至4.2%，這將使聯儲局政策轉向並避免經濟衰退。

他續指，下半年俄烏戰爭很可能停火，包括俄羅斯在內的許多國家充分意識到衝突的經濟成本，同時在供應鏈中斷和疫情限制推動通脹創下40年新高後，投資者和消費者都迫切希望通脹下降。

他還預計，經濟衰退不會很快出現，全球經濟增長將加速。雖然經濟衰退的可能性顯著增加，但摩根大通並不認為這將是未來一年的基本情景，其指出全球經濟增長速度從今年上半年的1.3%加速至下半年的3.1%。

Kolanovic總結稱，並不是其認為全球經濟狀況良好，而是當普通投資者預計會發生一場經濟災難，但這如果不是現實，風險資產類別可能會收復上半年的大部分損失。