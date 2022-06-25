美國加息增債務負擔　政府借貸成本升三成

隨著美國聯儲局提高利率以試圖冷卻通脹，國債的孳息率也在不斷上升。根據美國財政部的數據，從去年10月開始的財政年度，截至今年5月，聯邦政府在淨利息成本上的支出總額約為3,110億美元，比去年同期增長近30%。

雖然本財政年度的年度聯邦赤字已縮小79%，但在其他聯邦支出下降且稅收增加的情況下，較高的借貸成本導致了政府支出相應增加。

分析師預期，聯邦政府借貸成本的增加可能會影響到一些非優先事項的支出，並增加公眾持有的國債。

彼得森基金會行政總裁Michael Peterson說︰「不斷上升的利息成本只會增加我們的債務及下一代的負擔，迫使他們為過去的支出付出更多的代價，甚至多過投資未來。」

美國的未償還公共債務總額約為30萬億美元。截至3月底，約29%的流通在外的有價國債將在一年或更短時間內到期；這些債務在再融資時將受到短期利率上升的影響。

然而，摩根士丹利美國經濟學家Julian Richers卻表示，不應誇大聯邦借貸成本的增加，即使扣除通脹後的實際利率已經上升，但仍處於低位。他說，相對於經濟規模，目前較低的實際利率也提高了國家的債務承載能力。

Richers表示，如果美國經濟大幅放緩，政府的借貸成本也可能下降。「聯儲局現在愈激進、短期利率上升愈多，未來經濟衰退的風險就愈大，這意味着未來利率應該會再次下降。」