鄺紫珊：股神加碼或預示美股投資時機再現

年初至今，美股都在經歷震盪與持續下跌，各種不利消息讓市場充斥負面情緒，從以往經驗看，當美股大幅調整後，其風險已經大幅減低，在此次跌浪中，「股神」巴菲特更持續加碼優質股份，故投資者也不宜過分看淡。

觀察過去幾次美股經歷的危機事件，對股市都造成不同程度的影響，但事後可發現這些危機往往為長期投資提供不錯的買入時機。回顧近年美股的危機事件，除次按危機以及之後發生的金融風暴讓市場需要花較長時間去恢復，一般美股在每次低位出現後約3至6個月，大部分是可以收復之前跌幅，一年後平均升幅更超過5成以上。

今年以來美股持續走低，但巴菲特的投資公司卻在第一季逆勢超買美股410億美元， 巴菲特的價值型投資意味其長線投資資金趁低位進場，可顯示美股投資時機又可能再度出現。

事實上，通脹數據、國債利率走勢、美國聯儲局的政策動向等仍持續影響市場投資氣氛，美股短線應難擺脫震盪格局。若投資者想趁這段時間美股低位時進場，可考慮涵蓋美國各產業龍頭企業的成分股，以搶進危機入市美股的時機。

另外，元宇宙概念的題材股份受聯儲局加息影響，從高位下跌不少，預計後市有可能會再下試，但也預期股份走勢已離觸底不遠，當後續買盤逐漸恢復，股市可能會出現反彈訊號，現階段可考慮分段吸納基本面佳、成長性高的科技產業及元宇宙概念股，如VR及AR裝置、電子支付、數位平台、晶片製造等。

以全球VR及AR頭戴式裝置出貨量為例，有數據指出2022年預估為1,700萬台，預估至2026年將增長至5,100萬台；而全球電子支付規模的快速增長於未來7年內的年複合增長率也高達20%，市場產值估計有500多億美元，故元宇宙產業供應鏈將可望受惠。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊