曜熊理財：想戰勝市場　首先要理性投資

美國聯儲局主席鮑威爾承認大幅加息可能使美國經濟陷入衰退，軟着陸非常具挑戰性。如通脹數據仍高企，下次會議可能再加息75點子。投資者預計聯儲局將在明年中之前將利率上調至3.6%左右。

經濟學家愈來愈多地預言未來兩年某個時候會出現經濟滑坡的可能性，未來12至18個月內可能發生經濟衰退。根據結合通脹數據、失業率、公司債收益率和美國國債收益率的模擬，未來4個季度失業率大幅上升的風險超過50%。

在市場恐慌之際，「股神」巴菲特逆勢加碼能源股，能源基金仍是基金首選。由於投資者對美國經濟衰退的擔憂不斷升級，同時美國總統拜登計劃呼籲暫停對汽油徵收汽油稅，以減對美國市民一部分的汽油負擔，以及鼓勵石油企業大幅開採後備及儲備石油供應，國際油價在當天稍作回調。

巴菲特押注油價將長期上漲。在美股大跌季度，西方石油(Occidental Petroleum)和雪佛龍股價分別上漲134%和47%，並且漲勢不減。西方石油公司股價今年飆升91%，成為標準普爾500指數中表現最好的股票。

如何能戰勝市場，首先要理性投資，不要指望能夠從短期暴富。定期投資的方式進行投資是不錯的策略。不用預測市場漲跌，不用擔心買到高位，只需要設立一個切實可行的盈利目標。持有偏股型基金並設定投資組合，這完全可以長期跑贏大市。

曜熊理財策略董事馬煒喬