郭家耀：中海油競爭優勢突出　不妨跟進

今年以來，國際油價持續高企，年初至今累積升幅接近50%，帶動三大石油股表現出色。事實上，石油上游企業大部分的產量均是原油。油價上升，對石油上游企業的盈利能力有正面的推動作用。如今年下半年油價持續企穩每桶100美元之上，石油上游營運商的全年業績相信亦有不俗的表現。

疫情的出現，導致原油開採的工作受阻。原油需求持續上升，可是原油的供應增速明顯不及需求，推升油價。其次，俄烏局勢升溫，亦推動到油價大幅上升。隨後歐美宣布制裁，放大了市場對原油供應的緊張情緒，推動油價持續在高位徘徊。

回顧今年第一季，國際油價大幅攀升後高位震盪，布蘭特均價為每桶97.9美元。國際油價上升，有利公司業績及盈利表現。

集團把握油價回升的機遇，實現提價增產。季內集團實現總淨產量151百萬桶油當量，按年升9.64%。其中，內地淨產量109.3百萬桶油當量，按年升15.4%，主要由於于曹妃甸6-4、流花21-2和深海一號氣田等新項目投產帶來的產量貢獻；海外淨產量41.7百萬桶油當量，按年微降3%。季內實現石油液體和天然氣平均價格分別為每桶97.47美元、每千立方英尺8.35美元，分別按年增65.01%、24.44%。

第一季集團的資本開支為169.3億元，按年升5.58%，主要由於工作量按年有所增加。季內集團共獲得4個新發現，並有13口評價井獲得成功。集團的新項目仍在有序建設中，料未來成長動力充足。

值得一提的是，集團除了成功實現增產，以應付市場龐大的需求外，亦配合國策大方向，積極推進能源綠色轉型。據了解，在天然氣業務方面，集團計劃到2025年天然氣產量佔比提升至30%。集團多方面發展理想，競爭優勢突出，值得跟進。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人沒持有上述股份)