陳樂怡：汽車製造商強勢料持續　留意比亞迪及理想汽車

目前牽制大市的兩大因素分別為，環球央行加息及通脹壓力，以及內地經濟復甦進展。首先，美國聯儲局在6月一如預期加息0.75厘，進一步考慮在7月加息0.5或0.75厘。聯儲局主席鮑威爾在聽證會重申堅定抗通脹，但承認要達致軟着陸的挑戰性很大。市場憂慮美國進取加息縮表，最終拖垮經濟。

另外，內地618購物節數據出爐後，似乎未見一面倒叫好。相反，市場審視內地消費需求的復甦力度以及持續性，消費及電商企業股價升勢一度放緩。我們認為工業復甦的基礎相對牢固。始終防疫政策不變，就業市場壓力顯著，終端消費復甦仍存較大變數。連帶港匯偏弱，即使在半年結因素支持下，預計恒指於22,000點附近阻力漸增。

板塊方面，國務院常務會議召開，進一步釋放汽車消費潛力，政策實施預測今年增加汽車及相關消費約2,000億元人民幣，政府方向涉及二手車市場、新能源汽車以及平行進口政策。會議指，對小型非營運二手車，8月1日起全面取消遷入限制；10月1日起轉移登記實行單獨簽注、核發臨時號牌。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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