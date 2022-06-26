陳政深：港股未宜太樂觀　浙江滬杭甬值博

港股近日明顯轉強，全周升逾600點，指數企於21,700點之上，惜暫未能收復100天線，僅能收於其下。走勢上，指數或進一步確認100天線之阻力。香港金融管理局近期持續在市場「接錢」，目前銀行體系結餘已跌至近2,000億港元，反映資金持續流走，如此一來，恒指或有回調壓力，並下試20,800點的50天線水平，而港股中線亦暫未宜過分樂觀。

浙江滬杭甬位處華東地區，期內上海封控，區內多個地區均受疫情影響，物流鏈顯著受阻，預期公司次季業績並不理想；然而，下半年內地各行業的經濟活動，應可受惠政府推出的刺激經濟措施，壓抑了的物流需求亦可望回復。基於上述憧憬，浙江滬杭甬近日亦見資金流入。

走勢上，由於股份自5月低位6.3元已累升不少，且升至7元左右的前平台區，現價或須略作整固。股份往績息率約6.5厘，加上復甦概念，在7元位置收集，上望7.6元的前阻力位，止蝕6.9元，短至中線部署，有不少值博率。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

(筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益)