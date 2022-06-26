【星期一‧炒啲乜】港股全周爆升3%　準備迎接七翻身？

2022年06月26日 10:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美國經濟增長有減慢迹象，加上商品價格下滑，市場憧憬聯儲局將會減輕加息力度，美股周五(24日)受支持，走勢大幅上升，三大指數收市升幅介乎2.68至3.34%。美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德為經濟衰退憂慮降溫，同樣利好大市。全周計，道指上升5.42%，標指升6.45%，納指升幅更高達7.49%。
    未來一周，焦點數據包括美國5月耐用品訂單月率初值、美國5月批發庫存月率初值、歐元區5月失業率等，值得關注的還包括日本央行6月份會議摘要、英倫銀行(即英國央行)行長和多位聯儲局官員的講話等。
    港股方面，恒生指數在過去5個交易日中，有4日升市，只有1日錄跌幅，全周升644點或約3%，走勢不俗，目前處於21,700點水平，且看下周能否突破22,000點關。至於港匯仍疲弱，香港金融管理局續入市承接港元沽盤。
    此外，本地零售現曙光，六福集團(00590)日前發盈喜，其他餐飲零售股如包浩斯國際(00483)、歐舒丹(00973)及佳寧娜(00126)則將於本周一(27日)公布業績。
    港股素有「五窮六絕七翻身」之說，7月將至，投資者不妨參考以下專家的財經分析及建議，早着先機。
    1、【鄺紫珊：股神加碼美股 或預示投資時機再現】
    https://bit.ly/3tWKY2X
    2、【葉尚志：吉利汽車或闖高　買入機會值關注】
    https://bit.ly/3u0X8Ib
    3、【曜熊理財：想戰勝市場　首先要理性投資】
    https://bit.ly/3QRs6MK
    4、【郭家耀：中海油競爭優勢突出　不妨跟進】
    https://bit.ly/39N1Pyt
    5、【陳樂怡：汽車製造商強勢料持續　留意比亞迪及理想汽車】
    https://bit.ly/3OIDCb0
    6、【陳政深：港股未宜太樂觀　浙江滬杭甬值博】
    https://bit.ly/3u1SlWZ