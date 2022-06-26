積金局：積金易平台與取消對沖將進一步鞏固退休保障

立法會早前通過取消強積金「對沖」，積金局主席劉麥嘉軒發表網誌表示，有信心強積金制度在「積金易」平台和落實取消對沖雙劍合璧下，配合其他優化措施，定能為打工仔的退休保障作出更大貢獻。

她表示，積金局一直鼓勵僱主和計劃成員作出額外的自願性供款，以增加退休儲備，而愈來愈多僱主和計劃成員作出自願性供款。根據積金局資料，自願性供款的金額由2004年的23億元，持續增加至2021年的150億元，上升約550%。而「可扣稅自願性供款」自2019年4月推出至今年3月，累計總供款額超過64億元，帳戶數目約有62,000個。

在投資回報方面，強積金總資產值當中約三成是淨投資回報(已扣除費用及收費)，自制度在2000年實施以來至2022年3月底的年率化淨回報率為3.6%，高於同期的1.8%年率化通脹率，跑贏通脹，為打工仔的退休資產增值。

至於收費，經過積金局和業界多年努力，強積金基金平均基金開支比率已由2007年的2.1%降至截至2022年5月底的1.39%，減幅超過1/3。而構建中的「積金易」平台可進一步大幅降低行政成本，預計平台推出首兩年，計劃成員須支付的計劃行政費可平均降低三成。

劉麥嘉軒指，一直以來對沖安排無可避免令強積金資產流失，削弱了強積金的退休保障功能。取消對沖安排日後實施後，計劃成員將會有更充足的資產作滾存增值，善用複息效應的特點，加強退休保障成效。