壽臣山洋房項目8.7億元成交　屬今年最高價新盤買賣

英皇副主席楊政龍表示，本港經濟及市場運作逐漸回復正常，累積多時的樓市購買力正不斷釋放，大額豪宅市場亦頻錄成交。

英皇副主席楊政龍指出，是次成交對疫情下的超級豪宅市場注入強心針，上述7號屋實用面積8,032方呎，屬六房連六套房傳統大宅設計，室內面積廣闊，亦設尊屬戶外空間，包括3,427方呎私家花園，以及面積2,091方呎天台，更備有私人游泳池。

他指出，本港經濟及市場運作逐漸回復正常，累積多時的樓市購買力正不斷釋放，大額豪宅市場亦頻錄成交。壽臣山15號坐落於港島南傳統豪宅地段，屬全港極少供應萬呎豪宅的矜罕洋房項目，區內一手洋房向來供不應求，對於市場反應正面，集團感到相當鼓舞。

中渝置地副主席黃志強指出，本港傳統豪宅地段的土地供應嚴重短缺，港島南區洋房新供應亦一向不多，隨着經濟情況漸見好轉，集團對豪宅市場及壽臣山 15 號的優質別墅前景極具信心。

明發集團執行董事伍文峯透露，目前仍有不少準買家對項目不同類型的洋房表達興趣，會繼續採取惜售態度，有序地加推洋房應市，深信售價具有上調空間。

資本策略執行董事方文彬稱，壽臣山15號不單具備先天地理環境優勢，而且每幢洋房均配備私人花園、私人車位以及內置升降機，其中13幢獨立洋房更擁有私人游泳池，相信未來仍會是港島區洋房超級豪宅項目的焦點所在。

壽臣山15號共提供15幢低密度豪華獨立洋房，每戶實用面積由3,727至12,073方呎，間隔由四房連四套房，至六房連六套房不等。