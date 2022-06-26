人行官員料中國今年經濟僅增4.7%　難達5.5%官方目標

中國人民銀行貨幣政策委員會委員、國際經濟交流中心副理事長王一鳴於一個經濟論壇上承認，中國近個月防疫封控措施造成影響，今年中國要達成5.5%的官方增長目標，將會非常困難。

王表示，儘管中國經濟今年下半年將出現強勁反彈，但全年增長目標仍難以實現，中國可考慮透過發行不列入財政赤字的特別國債，配合貨幣政策來擴大內需。中國政府在2020年發行了1萬億元人民幣國債，以支撐疫情大流行期間的經濟。但去年中國未發行任何國債，今年也未列相關計劃。

CMF發布中國宏觀經濟分析與預測報告稱，上半年中國經濟增長預測為2.7%，隨着疫情緩和及宏觀政策發力，下半年經濟增長預測有望達6.4%，全年可能達4.7%。

CMF報告建議，考慮到第二季經濟增速顯著回落的影響，應堅持全年5至5.5%的增長目標並追加相匹配的政策力度，以此確立下半年宏觀政策定位和發揮預期引導作用；高度重視疫情下各類市場主體行為模式變化的宏觀經濟後果，特別是居民消費和企業投資行為「保守化」傾向，將導致傳統政策手段失效。

不過相對於其他機構，CMF的預測仍偏向樂觀。世界銀行早前將中國今年經濟增長預測由5.1%大削至4.3%，理由是疫情和封控影響大於預期。美資大行高盛、摩根大通、瑞銀上個月也把對今年中國經濟增長預測分別降至4%、3.7%和3%。