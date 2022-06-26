5月中環商舖空置率約13.66%　按年大減逾7個百分點

各區商空置逐步改善，5大核心區舖位空置率按年同期均回落。據中原(工商舖)資料顯示，5月份核心區舖位空置情況已較去年減少，其中環上月空置率約13.66%，較去年同期空置達約20.7%，低約7.04個百分點，其次是尖沙咀，按年空置也減少約6.71個百分點。

該公司商舖部董事黃偉基表示，5月份核心區商舖空置率整體走勢平穩，雖然多個地區舖位空置率按月呈升勢，但僅屬輕微。該行數據顯示，去年5月份，中環區商舖空置率曾高逾20%，為5大核心區最高，但該區今年舖位租賃情況明顯改善，上月空置率雖較4月份回升約0.06個百分點，但現時已跌至各區第二高。

至於尖沙咀區上月商舖空置率約10.54%，按月雖上升約0.07個百分點，但較去年同期約17.25%，降低約6.71個百分點，由去年第二高空置地區，跌至上月的第三高。另外，購物核心區的銅鑼灣，上月舖位空置是各區最低，僅約5.46%，按月略升約0.06個百分點，按年回落約4.94個百分點。

旺角上月商舖空置率約8.8%，按月減少約0.05個百分點，按年亦下跌約3.07個百分點。不過，灣仔區舖位空置則為各區最高，5月達約14.04%，按月雖只上升約0.03個百分點，但與去年同期約15.07%比較，只低約1.03個百分點。

黃指出，銅鑼灣為各核心區中擁有最多零售及餐飲元素，為港人消費熱點，疫情下人流仍見不俗，同時，舖位租金於過去兩年間大幅下跌，故成為不少零售及餐飲品牌進駐首選。當中昔日名店雲集的一線地段羅素街，在疫情下出現新現象，過去10多年來罕見錄得餐飲業承租地舖個案，反映業主接受現實及適應新經營及消費模式，預料該地段一帶的租客類別將趨向多元化。

至於旺角區空置率見改善，他表示，主因是該區地舖面積選擇多，適合不同零售及餐飲行業，加上舖位月租又較尖沙咀相宜，因而較容易吸引小本經營或初創行業落戶，帶動空置持續減少。臨近傳統消費旺季的暑假檔期，加上第二期消費券將於8月初派發，多項利好因素下，預料可刺激市面消費及餐飲氣氛，振興經濟，有利商舖市場發展，舖位空置率將會逐步回落。