白石角Silicon Hill第1期累售560伙套現逾45億元

他續稱，市場向隅客眾多，將加緊Silicon Hill第2A期的準備工作，而集團來季將推售屯門兆康項目NOVO LAND第1A期，再緊接推出Silicon Hill第2A期及天水圍Wetland Seasons Bay第3期，共涉及約1,800伙。

新地代理總經理胡致遠表示，Silicon Hill第1期已進行4輪銷售，當中約60%客源來自大埔、沙田及馬鞍山，約15%來自新界其他區，而九龍及港島區分別佔約15%及10%。

項目已售的單位中，最高成交價為翠景閣第5座12樓A1單位，實用面積848方呎，連624方呎天台及平台，成交金額為1,883.56萬元。最高呎價為翠景閣第6座1樓A1單位，實用面積561方呎，連481方呎花園，成交呎價約24,162元。

他又指，Silicon Hill第2A期佔約80%為三房以下間隔，同時提供更多山景及內園池景單位。