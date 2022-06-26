十大屋苑周末兩日錄8宗成交　6屋苑未開齋

二手市況持續因新盤熱銷而受壓，中原指出，十大屋苑於周六、日(25、26日)錄得8宗成交，雖較對上一周僅5宗回升60%，但仍佔6個屋苑未聞買賣。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日本疫情反覆，加上美國加息衝擊下，買家入市心態較為猶豫，市場觀望氣氛濃厚，而一手市場於過去3日錄約180宗成交，搶去二手注意力，不過部分向隅客開始回流二手市場，只要業主肯讓步，亦能吸引買家入市。

過去兩日以鴨脷洲海怡半島交投最旺，錄得3宗買賣，中原盧鏡豪表示，成交包括1座低層C室，實用面積約629方呎，三房連套房間隔，以982萬元成交，呎價約15,612元，屬近期低價個案。

而九龍區只有茶果嶺麗港城錄得成交，該行洪金興表示，屋苑17座低層A室，實用面積約748方呎，三房間隔，以950萬元沽出，呎價約12,701元。原業主於2013年以685萬元買入單位，持貨9年帳面獲利約265萬元，單位升值38.7%。

至於沙田第一城及天水圍嘉湖山莊兩個新界上車屋苑，於周六、日各錄兩宗買賣。中原黎宗文表示，沙田第一城39座低層H室，實用面積約304方呎，兩房間隔，原開價約515萬元，議價後以503萬元易手，實用呎價約16,546元。