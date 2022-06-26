新盤UPDATES：一手成交連續兩個月穩企逾千宗水平

新盤市場保持穩定承接力，6月份市場暫錄逾1,000宗一手成交，雖較5月同期少約28%，但已連續兩個月穩企逾千宗水平。發展商亦相繼加推單位應付需求，將軍澳大型新盤加推60伙，並落實下周四(30日)展開首輪賣樓，屯門青山公路大欖段新盤亦推新價單涉及52伙。

●青山公路飛揚加推52伙 入場費483萬

●必嘉坊‧曦匯獲票2800張 林達民：「首期分期」吸引年輕客

他續指，樓盤為開放式單位新推「靈活自主首期分期」計劃，周末有不少年輕睇樓客參觀展銷中心。

●白石角Silicon Hill第1期累售560伙套現逾45億元

他續稱，市場向隅客眾多，將加緊Silicon Hill第2A期的準備工作，而集團來季將推售屯門兆康項目NOVO LAND第1A期，再緊接推出Silicon Hill第2A期及天水圍Wetland Seasons Bay第3期，共涉及約1,800伙。

新地代理總經理胡致遠表示，Silicon Hill第1期已進行4輪銷售，當中約60%客源來自大埔、沙田及馬鞍山，約15%來自新界其他區，而九龍及港島區分別佔約15%及10%。

項目已售的單位中，最高成交價為翠景閣第5座12樓A1單位，實用面積848方呎，連624方呎天台及平台，成交金額為1,883.56萬元。最高呎價為翠景閣第6座1樓A1單位，實用面積561方呎，連481方呎花園，成交呎價約24,162元。

他又指，Silicon Hill第2A期佔約80%為三房以下間隔，同時提供更多山景及內園池景單位。

●日出康城凱柏峰I再加推60伙 一房戶入場費660萬

新推價單單位包括18個一房戶及42個兩房戶，實用面積329至561方呎，扣除16%最高折扣優惠，折實售價660.99萬至1,026.73萬元，呎價17,727至21,346元。其中售價最低為1A座50樓D室，實用面積329方呎，一房開放式廚房間隔，折實呎價約20,091元。

信置營業部集團聯席董事田兆源表示，是次項目再度加推60伙，單位輕微提價0.5%，主要反映樓層及景觀等因素。

截至周日(26日)晚上8時，項目累積收逾3,200張入票，以首輪銷售238伙計算，超額逾12倍。

●壽臣山洋房項目8.7億元成交 屬今年最高價新盤買賣

英皇副主席楊政龍指出，是次成交對疫情下的超級豪宅市場注入強心針，上述7號屋實用面積8,032方呎，屬六房連六套房傳統大宅設計，室內面積廣闊，亦設尊屬戶外空間，包括3,427方呎私家花園，以及面積2,091方呎天台，更備有私人游泳池。

他指出，本港經濟及市場運作逐漸回復正常，累積多時的樓市購買力正不斷釋放，大額豪宅市場亦頻錄成交。壽臣山15號坐落於港島南傳統豪宅地段，屬全港極少供應萬呎豪宅的矜罕洋房項目，區內一手洋房向來供不應求，對於市場反應正面，集團感到相當鼓舞。

中渝置地副主席黃志強指出，本港傳統豪宅地段的土地供應嚴重短缺，港島南區洋房新供應亦一向不多，隨着經濟情況漸見好轉，集團對豪宅市場及壽臣山 15 號的優質別墅前景極具信心。

明發集團執行董事伍文峯透露，目前仍有不少準買家對項目不同類型的洋房表達興趣，會繼續採取惜售態度，有序地加推洋房應市，深信售價具有上調空間。

資本策略執行董事方文彬稱，壽臣山15號不單具備先天地理環境優勢，而且每幢洋房均配備私人花園、私人車位以及內置升降機，其中13幢獨立洋房更擁有私人游泳池，相信未來仍會是港島區洋房超級豪宅項目的焦點所在。

壽臣山15號共提供15幢低密度豪華獨立洋房，每戶實用面積由3,727至12,073方呎，間隔由四房連四套房，至六房連六套房不等。