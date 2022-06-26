維港灣兩房戶辣招鬆綁即沽僅賺5萬元 料蝕使費離場

再有近年高價入市的業主損手沽貨，奧運站維港灣兩房單位以885萬元售出，原業主持貨3年辣招鬆綁轉售，帳面僅獲利5萬元，升值不足1%，蝕使費離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21日昇蔡嘉駿表示，北角城市花園7座高層B室，實用面積約1,011方呎，三房連套房設計，成交價1,790萬元，較原叫價1,890萬元，減價100萬元，呎價約17,705元。原業主1990年9月以220萬元購入單位，持貨32年帳面獲利1,570萬元，升值逾7倍。

●中原李詠欣表示，西營盤康和花園中層B室，實用面積約270方呎，兩房間隔望樓景，以535萬元易手，呎價約19,815元。原業主於2005年3月以125萬元買入單位，持貨17年帳面獲利410萬元，升值約3.28倍。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑表示，奧運站維港灣10座低層F室，實用面積約457方呎，兩房間隔，望內園景，成交價885萬元，呎價約19,365元。原業主於2019年7月以880萬元購入上址，持貨3年帳面僅獲利5萬元，升值不足1%，扣除使費損手離場。

●香港置業胡耀才稱，啟德龍譽本月暫錄3宗租務成交，較上月同期5宗減少，項目2A座中高層A室，實用面積約1,145方呎，四房連雙套房間隔，減租2,000元，以月租4.3萬元租出，呎租約37.6元，低市價約10%。

●中原歐陽振邦表示，長沙灣四小龍屋苑本月暫僅錄14宗交投，與上月同期24宗相比，大跌逾四成，其中昇悅居佔6宗成交，屋苑7座高層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，3月以950萬元放售，議價後以880萬元成交，呎價約17,176元。

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新界區

●利嘉閣彭錦添表示，青衣灝景灣8座高層E室，實用面積約684方呎，三房連套房間隔，成交價1,133.8萬元，呎價約16,576元。原業主於2010年2月以約495萬元購入上址，持貨約12年帳面獲利約638.8萬元，升值約1.3倍。

●利嘉閣羅富欽表示，粉嶺牽晴間11座高層D室，實用面積約385方呎，兩房間隔，外望內園景，以558萬元易手，呎價約14,494元。原業主1998年6月以188.3萬元聯名購入，及後在2008年4月以146萬元進行內部轉讓，以最初購入價計，單位約24年升值約369.7萬元。

●世紀21奇豐周淑萍稱，沙田第一城11座中層D室，實用面積約504方呎，三房間隔，開價795萬元，放盤1個月，減至693萬元沽出，減幅12.8%，呎價約13,750元。原業主於1992年7月以208萬元購入上址，持貨30年帳面獲利約485萬元，升值約2.3倍。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧星灣18座低層E室，實用面積約497方呎，兩房間隔，原叫價845萬元，放盤半個月減價23萬元，成交價822萬元，呎價約16,539元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢竹洋路悅濤軒雙號全幢村屋，建築面積約2,100方呎，五房連套房間隔，望山景，天台面積約700方呎，外籍業主離港放售物業，原叫價2,400萬，減價170萬元或約7.1%，最終以2,230萬元沽出，呎價約10,619元。原業主於2015年4月以2,300萬元購入上址，持貨7年帳面蝕讓約70萬元，期內跌價約3%。

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