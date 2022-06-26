【向世界錢進】無錢寸步無行　開定離岸戶口遠走無憂？

近年移民潮湧現，更多人計劃移居到海外工作，又或在另一國家購買物業或進行投資，這樣一來，就先要將資金轉到海外。所謂離岸銀行戶口(Offshore Account)，是即使人在香港，但可「遙距」開立另一個國家的銀行戶口。不過，開海外戶口一般審批過程需要半個月以上，有部分銀行在開戶及匯款時都會收取一定的手續費。

英國：滙豐需當地電話號碼認證

最為港人熟悉的英國銀行，莫過於滙豐銀行。該行亦有開立離岸戶口服務，需提交的文件與香港開戶口大同小異，申請人需已年滿18歲、現居香港，並申請個人戶口，同時要準備就業、收入及稅務資料。

滙豐銀行各級的理財戶口所收取的手續費均有不同，官網稱，滙豐One、尚玉或卓越理財客戶開立海外戶口的費用全免，而且毋須繳付年費或每月服務費。

不過，申請人使用電腦或流動裝置申請，必須已在香港登記滙豐網上理財服務。如果親身到分行開戶或使用電話開戶服務，該行可能會收取服務費用。如想免除開戶費用和各項服務月費，客戶須維持最低全面理財總值，或維持每月最低存款額、投資額，或為滙豐的按揭客戶。

至於開立海外戶口需時約14天內完成，滙豐銀行亦補充，如果透過網上提交申請，部分目的地戶口的申請程序可能會較快。申請獲批之後，會收到一張滙豐英國銀行提款卡及提款密碼，需要用英國號碼的電話卡啟動新卡認證。

和香港一樣，英國近年興起虛擬銀行，當中Revolut今年內會進軍香港，而現時港人已可以用BNO或其他國家的護照在網上開戶，電子錢包亦可收取多種外匯，入錢方法包括銀行轉帳、電匯、手機電子過數(Apple Pay或Google Pay)等，需注意的是，電匯及銀行轉帳等途徑，會涉及國際匯款手續費。而持牌的虛擬銀行同樣受到英國存款保障。

澳洲：網上開戶最快５分鐘完成

相比起其他地方，作為移民大國的澳洲，兼且歷年都有不少港人到當地留學及投資，故開立離岸戶口的手續較有系統兼具彈性。當中，澳洲4大銀行之一的澳新銀行(ANZ)在網上設有「Moving to Australia(搬到澳洲)」專頁，專為準備移居當地的人開銀行戶口而設。

在港申請澳新銀行的離岸戶口，須為12歲或以上的非澳洲居民，並將於一年之內抵達澳洲，即留學生亦可輕鬆開戶。如果在香港需要交稅，開戶口時亦需提交香港的稅務編號。網上申請須於兩小時內完成，惟據該行介紹，如果文件齊備，申請僅需5分鐘。完成後會有職員由澳洲來電，核對基本資料並解答客戶問題。

開立銀行戶口之後，持有人在抵達澳洲前可先將資金轉入帳戶，但如果要提款、​​轉帳或付款，就必須到澳洲的澳新銀行分行完成身份認證。一般情況下，澳新每月會收取5澳元的帳戶服務費，但如果戶口入面有超過2,000澳元(約11,600港元)，就可豁免月費。

同樣可供開戶的銀行包括滙豐銀行及花旗銀行，惟花旗開立離岸戶口的資金門檻為150萬港元，較其他銀行高。另外，國立澳洲銀行(NAB)亦可提供離岸開戶服務，網上申請需時不到10分鐘，毋須每月最低存款，無月費、提款費或透支費。開戶要求與ANZ大致相若，惟NAB需要在申請時填寫將來到埗澳洲哪一個城市，並且申請人不是持旅遊或工作假期簽證。

相對其他國家，澳洲銀行開戶手續及收費最為簡單直接，一到埗就可獲得一張記帳卡，用於實體或網上消費付款和轉帳。舉個例子，NAB的離岸戶口有多項收費豁免，沒有最低存款要求、免費開戶、無最低存款要求、無月繳服務費，兼可享免費無限網上銀行和電話銀行服務。唯一的限制是申請人最多只可在抵達澳洲前12個月開立帳戶，故不太適合開戶之後一年也未能飛往當地的人士。

加拿大：銀行多設移民專屬優惠

自從加拿大去年2月8日推出港人「救生艇計劃」後，遷居當地的門檻一下子降低不少，該計劃使更多大學畢業5年以內的年輕人有機會移居加國。

加拿大不少大型銀行都有提供專為移民人士而設的理財服務，除了滙豐之外，滿地可銀行(Bank of Montreal，BMO)和加拿大帝國商業銀行(CIBC)在香港都設有分行。惟開戶前需要先致電銀行職員，再透過電郵或親身到分行提交開戶表格及身份證明文件，一般包括護照、居留簽證及移民紙或楓葉卡，約一星期內就會收到開戶確認電郵。

此時所開的戶口只能接受匯款入數，客戶須於開戶一年內到加拿大的銀行分行激活戶口及領取提款卡，才算完成整個開戶手續。普遍最低存款額為4,000加元(約24,880港元)，否則會收取費用。

在加拿大，開立銀行往來戶口都要收取一定的月費，一般成人戶口月費介乎10至30加元，需視乎戶口提供的每月交易次數等。

需要留意的是，加國銀行會收取跨行櫃員機手續費，就如幾年前的香港一樣，銀聯和銀通的櫃員機互相收手續費；每次收費為每次3至5加元不等，各銀行的月費計劃也會包括了一定次數的跨行櫃員機提款。

為吸引新客戶，當地銀行亦會推出各種優惠，BMO對5年之內剛到加拿大的移民人士提供一年免月費、銀行內全球匯款無限次免費、一年免費使用小型保險箱等優惠。所謂「小數怕長計」，一年內可以助移民人士節省不少。

另外，若是要移民加國，申請信用卡亦有助解決生活雜費及安家落戶。同樣地，大部分當地銀行都有為加拿大新移民而設的信用卡，例如在加拿大皇家銀行(RBC)申請的首張加拿大信用卡，個人理財客戶毋須信用紀錄，免年費，並可獲得高達15,000加元的信用額度。

澤西島：存5萬英鎊即做VIP

鄰近法國的英屬海峽群島澤西島雖未必為港人所熟悉，但實際上澤西島被認為是世界上最發達、監管最完善的離岸金融中心之一。

澤西島稅制簡單，一般企業稅率為零，個人稅率最高僅20%，而且在當地開戶，申請時間也比較快。

比起直接在某一個國家開離岸銀行戶口，在澤西島存款較高息，免資產增值及遺產稅，而且可同時申請英鎊及美元提款卡，可謂專為在海外生活和需要「兩地走」的工作人士而設。

在滙豐銀行可開立澤西島銀行戶口，申請人需年滿18歲，資金門檻為等值5萬英鎊(約48.13萬港元)的存款或投資，或年收入達10萬英鎊，即可以申請HSBC Expat卓越理財(Premier)戶口。據了解，當地算是開立卓越理財戶口門檻較低的地區，在香港則需要維持100萬港元結存。

滙豐客戶只要在任何一個地方有卓越理財戶口，就可以享受全球卓越理財服務。

HSBC Expat卓越理財戶口的另一個好處是，可以與香港的滙豐戶口做綁定，透過該行網上銀行免費全球轉帳。

另外，花旗及渣打等大型國際銀行均有開設澤西島離岸銀行戶口的服務，惟存款門檻及手續各有不同。

如果銀彈較少，可考慮存入至少15,000英鎊(或等值貨幣)，即可開設滙豐Expat運籌理財(HSBC Expat Advance)帳戶。

另外，如果準備到英國買樓的話，日後亦可以用該戶口申請英國按揭。