【打工仔哀歌】強積金首6個月人均蝕逾3.2萬

上半年環球股債市一片紅海，「強迫金」表現更是令人嘆息。據晨星(亞洲)截至本月21日數據顯示，首6個月強積金錄得12.93%負回報，以約450萬名強積金成員計，人均勁蝕32,206元；單計6月亦跌3.8%，人均暫蝕9,465元。

環球股市踏入「六絕月」走勢分化，美股陷入熊市，港股則止跌回穩，令6月各大強積金投資組別表現迥異。打工仔普遍重倉的港股基金，成6月的「逆市奇葩」，升0.81%，乃唯一錄得上升的投資組別，亦是連續兩個月錄得正回報，惟以半年計仍然跌10.32%。

月內拖住強積金後腿的元兇，非歐美股票基金莫屬，並以歐洲股票表現最差勁，跌幅達9.14%，半年計累跌20.25%；排「尾二」及「尾三」的美股及環球股票，跌幅則同樣逾8%。值得留意的是，美股暫時乃上半年表現「墊底」的組別，年內累跌高達23.05%。

上古國際集團董事梁彥穎認為，加息環境令美國企業盈利前景未許樂觀，因此美股不會突然轉勢向好，惟港股估值已便宜，除非世界政局出現巨大變化，否則較難再有大調整。由於美股暫時難以大升，疊加港股受制中美經濟困局，打工仔想為強積金自保，方法之一是將資金泊入保守型基金，更為進取就可以轉入環球平衡基金，讓基金經理「揀股不揀市」投資。

6月最後一周將迎來期指結算日，香港股票分析師協會副主席郭思治指，近日好倉大戶出現明顯反擊，恒生指數上周反彈逾3%，若企穩100天線，短期有望挑戰月內高位22,142點，但目前整體入市氣氛尚有不足，因港股每日成交額普遍仍低於1,500億元，令後市升幅受限制。

即將踏入所謂「七翻身月」，惟俄烏停火仍遙遙無期，郭氏指出，第三季市場焦點續放在美國加息和內地政策上，股市雖已反映大部分俄烏戰爭因素，但地緣政治危機難在短期解決，令通脹升溫的陰霾持續，導致美國加息步伐加快。

不過，內地政策正集中推動內需市場，汽車企業明顯受惠，資金將繼續流入傳統車股和電動車股，惟該板塊已累升不少，若短線「搭順風車」需作心理準備，股價隨時大幅回調，並需制訂「止賺止蝕位」，重磅藍籌股則有機會隨大市向上，相對穩陣。