美股前瞻：美PCE物價回升　或影響聯儲下月議息

息口牽動樓市，早前美國公布5月份消費物價指數(CPI)意外上升引起市場強烈波動。儘管美股上周五大幅反彈，意味市場短期或已消化通脹高企及聯儲局提速加息，惟值得注意的是，聯儲局最為重視的通脹指標——個人消費開支(PCE)物價指數本周四出爐，或影響下月聯儲局議息的決定。

目前市場普遍預期，5月PCE物價按年升幅為6.4%，雖然前一個月的6.3%有所回升，但仍低於3月份時的40年高位；撇除食品及能源的核心PCE物價通脹估計為4.8%，較4月低0.1個百分點；而反映整體消費表現的PCE料按月升0.5%。電訊商Verizon和AT&T本月先後調高月費，即使其中有鼓勵客戶用無限上網等更貴價月費計劃的商業考量，專家亦不認為足以驅使客戶立即轉台，民生開支上漲壓力仍可見一斑。

富國銀行首席經濟學家布賴森表示，通脹高企持續的時間愈長，消費者開支維持正增長的難度就愈大，消費者仍可依賴他們的儲蓄或借錢來進行消費，惟只有收入增長才是可持續的動力。

另外，他預期，周五公布的5月ISM製造業採購經理指數(PMI)為55.2，較4月稍為回落，尤其值得關注的是未來數月製造業新訂單情況，因為當前積壓訂單已達至歷史高位，即使接下來需求放緩，製造商短期內仍要繼續擴產，市場可能低估與企業資本開支相關的經濟表現。

專家們對於聯儲局未來貨幣政策路徑預測展現出分歧。對沖基金大亨、億萬富豪阿克曼認為，通脹已經失控，聯儲局今次將認真地應對問題，更不排除明年聯邦基金利率升至5厘以上，直至通脹明顯回落。

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼卻表示，目前經濟的最大風險是當局在應對通脹之時過度收緊貨幣政策，直言「市場可能誇大了聯儲局加息的幅度」，正如市場當初沒料到通脹上升如此之快，通脹降溫的速度也可能超出預期。他又指，從根本上解決經濟過熱並不難，甚至不需要經歷衰退，只是失業率可能略微上升，從目前的3.6%升至4%以上。

不過，澳洲財長查默斯直言，通脹未來幾個月會更嚴重，澳洲央行估計升至7%左右「在我看來不太離譜」，預期明年才有改善。「央行之母」國際清算銀行更警告，一眾發達國家即將進入一個物價急升是常態的高通脹世界，商品價格高企、供應鏈瓶頸及俄烏戰爭正帶來「勢必導致滯脹」的深度衝擊，民生開支的上漲也會激化通脹，敦促各國央行不應害怕遏止通脹的短期陣痛甚至經濟衰退，不然通脹揮之不去更難搞。