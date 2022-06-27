信銀國際：高資產淨值財管AUM按年飆升一倍

愈來愈多本地銀行着重高資產淨值客戶。中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，旗下專為400萬港元資產淨值服務的CITIC diamond的資產管理規模(AUM)按年增加近一倍，總收入更飆升近3倍；冀在2023年前將客戶人數及資產管理規模再增一倍。

該行的高資產客戶亦更趨年輕化，45歲以下的高資產客戶人數佔比，由去年4月逾35%增加至今年4月的接近50%。梁氏稱，當今的財務管理業務除協助客戶在銀行服務的需求，亦要照顧客戶的身心需要，該行亦與醫療機構合作，為客戶提供相關服務的優惠計劃。

今年的市況較為波動，她形容整個經濟環境充滿挑戰，亦觀察到客戶的投資組合轉為着重長線投資或保障型產品，因此保險業務有不俗成績，今年首4月的保費收入較去年底仍錄得正增長、以保本為主的結構性產品更漲升5至6倍。

中港兩地「封關」超過兩年，她指目前已積壓大量需求，若恢復正常通關對業界來說是重大機會。她承認，近年上客數大多為本地人，會與母行中信銀行增加合作，南向通產品亦已就緒，惟仍靜待通關時機。同時，她透露正於尖沙咀及上水等地物色地點開設CITIC diamond中心，以加強部署通關後的跨境理財業務。