周樂樂：國際通脹有望回落　關注政策刺激方向

過去一周，滬深兩市主要指數均上漲；其中，創業板指、深圳成指漲幅最大超過2%。申万一級行業中，8個行業跌、23個行業漲。板塊方面，電力設備、汽車、家用電器、國防軍工和機械設備等板塊大幅上漲，煤炭、石油石化、有色金屬等上游資源領域跌幅靠前。數據上看，市場整體延續震盪上升趨勢，原來受益於供需關係緊張價格提升的上游資源股如煤炭有色金屬等表現較弱，而受益於政策刺激需求增加，盈利預期有望改善的中下游行業如汽車、家用電器等板塊表現較為強勢。

國內市場表現仍維持強勢，因受疫情防控形勢好轉和穩增長政策加力共同影響，5月國內經濟初步穩住，並且國內通脹率仍處於較低的水平，因此國內仍可以出台較為寬鬆的貨幣政策與更加積極的財政政策來拉動經濟和穩定市場。雖然國內面對巨大的經濟下行壓力與就業壓力，但預計當局將陸續推出更加強有力的政策來刺激經濟與穩定市場信心。近期國務院推出加大汽車消費支持的政策，強調進一步釋放汽車消費潛力，政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2,000億元人民幣(下同)，有望繼續令汽車維持高景氣度。此外，國內針對直播行業與第三方平台售藥推出相關監管政策，行業規範化發展提速，令相關股份出現下跌，政策風險仍需謹慎。

國際市場方面，俄烏衝突目前有緩和迹象，市場預期歐洲恢復煤炭使用與原油可能增產將導致能源價格下跌，同時，隨着國際聯合對抗通脹，原材料價格回落的拐點預期有望逐步形成，通脹回落將有利於經濟恢復與減低歐美央行加息的力度 ，有望抵銷部分加息帶來的憂慮。儘管聯儲局主席鮑威爾繼續發表加息抗通脹的鷹派言論，將繼續加息以抑制通脹，但是市場已經開始認為通脹有下降的可能，對加息擔心在下降。此外6月份密歇根大學美國消費者1年期通脹預期終值5.3%低於預期與初值，通脹數據的突然回落使得不少投資者認為聯儲局激進加息的可能性被降低。目前市場焦點還在政府如何抗擊通脹，預計隨着國際聯合對抗通脹，原材料價格回落的拐點預期有望逐步形成，通脹回落的預期有望支撐美股短期築底整固。

展望後市，國際通脹回落預期增強，有助於外圍股市好轉，同時，國內為刺激經濟，將繼續推出刺激經濟政策與穩定市場政策，預計港股與A股繼續震盪上揚的趨勢有望形成，配置上，除了配置熱門的碳中和行業外，可重點關注超跌成長板塊，如：消費、醫療、科技、文娛等有受益於消費刺激與政策糾偏的行業。

勝利證券副首席運營官 周樂樂