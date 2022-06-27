道指期貨跌過百點　比特幣企2.1萬美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.01；港匯見7.8491；離岸人民幣(CNH)報6.6813；美元兌日圓處135.05；歐元報1.0570，英鎊報1.2285。金價靠穩，見1,831.79美元。布油跌至108.19美元，紐油報106.59美元。比特幣跌2%，企2.1萬美元。道指期貨跌120點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水130點。

●道指收報31,500點，升823點或2.68%；標指收報3,911點，升116點或3.06%，為自2020年5月18日以來首次單日升超過3%；納指收報11,607點，升375點或3.34%，創5月13日以來最大單日升幅。

●港股ADR指數全日靠穩，按比例計算，收報21,808點，升88點或0.41%。

●美國總統拜登：G7將宣布禁止俄國黃金進口。

●人行官員料內地經濟難達5.5%官方增長目標。

●BIS警告：發達國家將進入「物價急升是常態」的高通脹世界。

●美股前瞻：美PCE物價回升，或影響聯儲下月議息 ttps://bit.ly/3QMZ40t

●【打工仔哀歌】強積金首6個月人均蝕逾3.2萬。

●北京鼓勵消費者換新能源車，最高補貼1萬人幣。

●虛擬貨幣平台Celsius傳聘破產諮詢公司。

●外媒報道，IMF總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)周五(24日)表示，美國經濟仍有望勉強避免衰退。

●美國三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)周五(24日)表示，預計聯儲局將把利率提高到抑制經濟的水平，但目前尚不清楚該局還需要走多遠才能壓低火熱的通脹，但預期在達到中性利率之後進一步收緊貨幣政策可能是下一步。

●美國密歇根大學周五(24日)公布6月消費者信心指數終值跌至50，創歷史最低，並低過初值及市場預期的50.2；6月消費者現狀指數終值為53.8，低過初值的55.4；6月消費者預期指數終值為47.5，高過初值的46.8。

●即月恒生指數夜期收報21,781點，升185點，高水62點，成交22,961張。

●紐約8月期油收報每桶107.62美元，升3.35美元或3.21%，全周計累跌約0.46%；布蘭特8月期油收報每桶113.12美元，升3.07美元或2.79%，全周累跌約0.15%。

●紐約8月期金收報每安士1,830.3美元，升50美仙，全周計累跌0.6%。

●英國富時100指數收報7,208點，升188點或2.68%；法國CAC指數收報6,073點，升190點或3.23%；德國DAX指數收報13,118點，升205點或1.59%。