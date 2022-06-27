【高盛推介】比亞迪連升挑戰歷史高　阿里3日累彈15%

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴繼上周五(24日)突破110港元水平收市，周一早上繼續急漲，最高見119.6元，突破4個月高位。現報118.6元，升約4.1%，上周四(23日)至今累計升逾15%。有報道指螞蟻最快在本月提交設立金融控股公司申請，然而螞蟻發言人則表示暫未有申請時間表。

近日內地加大對汽車消費支持的政策出台，北京市在本月底前，轉出或報廢乘用車種類為新能源小客車或使用1年至6年其他乘用車，可享每輛8,000元人民幣補貼。比亞迪近日連升挑戰歷史高位，周一早上繼續上升，現報315.6元，升約1.7%，連彈3日。

觀察個股輪證資金流向，上周資金持續部署淡倉，5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,570萬元，為上周最多資金流入的個股相關資產。

比亞迪方面，好倉於上周五獲資金轉向流入，有約310萬元，並見流入牛證的資金較集中在280元收回區域的近牛。上周三(22日)至周五皆錄得資金流入淡倉，合共約900萬元。

觀察市場上的阿里認沽證，可見近日資金因對螞蟻或上市的日期存在不確定性，而留意中年期產品，且部署面值約0.1元的條款以控制注碼及風險。

觀察市場上的比亞迪認購證，可見目前缺乏低面值的選擇，大多面值高於0.25元且敏感度低。投資者在部署時宜多注意。

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