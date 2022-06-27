港股漲近500點　科指重上5000點　港交所曾飆半成

港股升幅擴至近500點，恒生指數突破兩萬二關，至22,199點的逾兩個月高位，暫維持逾400點升幅，企穩兩萬二關。科技指數近4個月來首次重上5,000點，暫升近200點；國企指數齊升170點，主板成交550億港元。

科網股繼續是升市火車頭，小米集團飆7%；阿里巴巴升4.1%；美團升3%；京東集團升近3.6%；騰訊升2.4%。

金融股合力撐市，香港交易所持續強勢，曾飆5.5%，至395元的4個月高位，暫升4%企390元；滙豐控股升1.6%；友邦保險升1.3%。

受惠國策的汽車股個別發展，吉利汽車連續4日大陽燭上升，曾飆6.7%，至19.14元的5個月高位。比亞迪股份升2%；蔚來升3.2%；上周創新高的理想汽車則回吐3.6%；小鵬汽車倒跌0.6%。長城汽車、東風集團及廣汽集團牛皮。

【09:21】港股挑戰兩萬二關 科網股領漲 港交所飆近4%

港股跟隨外圍做好，恒生指數開市升257點或1.19%，報21,976點；國企指數高開85點或1.12%，報7,714點；科技指數升61點或1.28%，報4,906點。

大型科網股領漲，阿里巴巴升近3%；京東集團升1.5%；美團升1.4%；騰訊升0.7%；小米集團升0.6%。

金融股合力撐市，香港交易所飆3.7%報388港元，創逾3個月高位；滙豐控股升1.4%；友邦保險升0.5%；中國平安升0.8%。