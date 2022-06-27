【產經直播】恒指有望挑戰二萬二關？

港股踏入半年結，可否憧憬粉飾櫥窗效應，恒指有望挑戰二萬二關？恒指向上要靠邊隻重磅股？龍頭科技股ATM可擔大旗？

澳門為應對新一輪新冠肺炎疫情，加強防疫措施，最新包括進入娛樂場需持48小時核酸陰性報告及每天抗原檢測陰性結果，消息對濠賭股影響有幾大？

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