【高盛推介】港交所突破創4個月新高　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：中國證監會發布《關於交易型開放式基金納入互聯互通相關安排的公告》，正式將ETF納入互聯互通，啟動時間將另行公告。香港交易所繼上周五(24日)突破370港元水平收市後，周一(27日)早上再現突破，最高見395元，創4個月高位。現報393.6元，升約5.2%。

觀察個股輪證資金流向，上周五流入牛證的資金較集中在335元收回區域的產品。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約390萬元。

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