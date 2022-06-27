【高盛推介】港交所突破創4個月新高 資金兩邊部署
2022年06月27日 10:32
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：中國證監會發布《關於交易型開放式基金納入互聯互通相關安排的公告》，正式將ETF納入互聯互通，啟動時間將另行公告。香港交易所繼上周五(24日)突破370港元水平收市後，周一(27日)早上再現突破，最高見395元，創4個月高位。現報393.6元，升約5.2%。
觀察個股輪證資金流向，上周五流入牛證的資金較集中在335元收回區域的產品。淡倉於上周五獲資金轉向流入，有約390萬元。
由於港交所急漲，如果早前已經部署好倉的投資者，可善用轉倉策略，沽出價內證並買入價外證，套現部分資金兼維持看好部署。高槓桿選擇可留意港交購(13435)。熱門條款可留意港交購(27715)。貼價選擇可留意港交購(28427)。牛證方面可留意屬近牛的港交牛(55170)，與現價有約55元收回距離。
港交購(13435)，行使價456元，2022年9月5日到期，實際槓桿11.6倍，價外、低街貨。
港交購(27715)，行使價438元，2022年9月1日到期，實際槓桿11.2倍，熱門條款。
港交購(28427)，行使價418.2元，2022年9月19日到期，實際槓桿9.5倍，高槓桿。
港交牛(55170)，收回價340元，行使價338元，換股比率500，實際槓桿7倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
投資者如看淡，也要留意股價急彈導致早前留意的認沽證或未必適合現況部署，貼價選擇可留意新上市港交沽(19084)。中期選擇可留意低街貨港交沽(18559)。熊證方面的近熊選擇可留意港交熊(52789)，遠熊選擇可留意港交熊(67490)，與現價有約25及40元收回距離。
港交沽(19084)，行使價352.68元，2022年9月27日到期，實際槓桿8.8倍，貼價、新上市。
港交沽(18559)，行使價295.8元，2022年11月18日到期，實際槓桿8.1倍，中期、低街貨。
港交熊(52789)，收回價420元，行使價422元，換股比率500，實際槓桿12.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
港交熊(67490)，收回價440元，行使價442元，換股比率500，實際槓桿7.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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