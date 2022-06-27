李偉傑：港股短期上望23000點 科指有力再上
2022年06月27日 11:57
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承接外圍升勢，港股今早曾漲近700點，恒指高見22,414點。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，受惠科技股上升，港股投資氣氛轉強，惟投資者需要留意美國通脹數據，聯儲局加息步伐或降低，另外投資者亦可觀察內地對科技股的監管政策會否鬆綁。他料港股下一步可向上修復，恒指短期上望23,000點，中線看23,900點有明顯阻力，而下方支持位為21,700點。
最新北京市商務局等7個部門發布《北京市關於鼓勵汽車更新換代消費的方案》，鼓勵消費者置換新能源汽車。李偉傑表示，內地不論傳統車或新能源車都有政策支持，但方案公布後造車新勢力的升幅並不顯著，當中首季業績理想的理想汽車(02015)甚至於高位有回調壓力，反而傳統車股走勢持續向上。他建議有貨投資者可先繼續持有，待7月頭內地公布汽車銷售表現才作部署。
近期在港上市科技股有回暖迹象，李指出，在科技股炒復甦下，盈利未必有大幅增長，但內地監管壓力常態化，大型科企持續擴展，在配合政策監管，企業未來表現或更順利。他說科技股走勢仍取決於內地政策及美股表現，料科指有潛在上升空間，可上望5,500點水平。