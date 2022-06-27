李偉傑：港股短期上望23000點　科指有力再上

承接外圍升勢，港股今早曾漲近700點，恒指高見22,414點。大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，受惠科技股上升，港股投資氣氛轉強，惟投資者需要留意美國通脹數據，聯儲局加息步伐或降低，另外投資者亦可觀察內地對科技股的監管政策會否鬆綁。他料港股下一步可向上修復，恒指短期上望23,000點，中線看23,900點有明顯阻力，而下方支持位為21,700點。

近期在港上市科技股有回暖迹象，李指出，在科技股炒復甦下，盈利未必有大幅增長，但內地監管壓力常態化，大型科企持續擴展，在配合政策監管，企業未來表現或更順利。他說科技股走勢仍取決於內地政策及美股表現，料科指有潛在上升空間，可上望5,500點水平。