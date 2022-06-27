瑞信升港交所目標價至434元　大摩估「ETF通」提振有限

瑞信表示，將港交所目標價由352港元上調至434元，相當於今、明兩年預測市盈率各46倍及37倍，評級由「中性」調升至「跑贏大市」。

瑞信表示，市況波動及上市相關法規的不確定性影響下，年初至今香港IPO市場相對淡靜，預期大市表現逐步改善及上市法規落實，將有助本港吸引更多公司上市。

瑞信將港股今年日均成交預測由1,320億元升至1,390億元，把港股明年日均成交預測由1,450億元調升至1,570億元。該行指，港股6月至今的日均成交額1,450億元，5月則為1,190億元，增長22%。

此外，該行上調對港交所今明兩年每股經調整盈利預測各5.7%及7.5%，分別至9.35元及11.69元。

中國證監會上周五(24日)發布交易型開放式基金(ETF)正式納入互聯互通。大摩認為，目前的框架是加強互聯互通基礎設施的關鍵一步，但未來有必要擴大範圍以支持提升交易量。該行維持對港交所「與大市同步」評級及目標價340元。

該行認為，框架為港交所帶來的近期上行空間有限，指第一是只允許以港元計價的ETF、第二是6個月平均資產管理規模需逾17億港元；第三是基準指數中90%以上為聯交所股票，以及第四基準指數中80%以上為互聯互通計劃的股票，相關限制適用於北向ETF。而ETF通與滬深港通共享每日交易額度。