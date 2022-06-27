花旗廖嘉豪：倘更進取加息　美國4成機會衰退

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指出，供應鏈持續緊張，多國央行加快加息步伐以應對通脹挑戰之際，全球商品需求下降，目前雖未見美國經濟衰退的迹象，但相信國美國聯儲局仍會視對抗通脹為優先目標，倘當局採取更進取的加息政策，明年美國衰退的機會率將升至40%。

截至6月15日，美國長期按揭貸款利率從3.3%升至6.1%，房屋銷售以雙位數速度下降，他指出，此反映可負擔能力正在惡化。惟他預期，美國通脹將於年底升至6.5%後放緩，明年逐漸回落至3.5%。同時，隨着商品支出放緩，來自中國的貨櫃運輸成本最近有所下降，或反映全球供應鏈壓力減輕。

他預計，聯儲局下月會再加息0.75厘，9月及11月分別再加0.5厘，其後3次各加息0.25厘，即年底前聯邦基金利率或升見3.5至3.75厘，明年升見4至4.25厘，但市場預計明年下半年經濟收縮壓力加大之下，美國或開始減息，又稱美國債息目前已反映大部份加息預期，長債息率很大機會在今年見頂。

花旗認為，優質債券已重新定價，現時估值吸引，是入市鎖定收益的時機，亦建議投資者採取防守性投資，吸納股息增長股，看好環球醫療保健股、商品生產商和石油服務股，以及中國股票。

另外，廖相信，港元拆息會明顯追趕美息上升步伐，但預期本地銀行會在第四季才會調高0.25厘，因需待本港經濟進一步回穩。美國加息導致本港資金外流壓力持續，惟花旗指出，HIBOR與LIBOR(倫敦銀行同業拆息)之間的差距逐漸收窄，本港資金外流或未如想像般嚴重。