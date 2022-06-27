積金局優化MPF計劃資料披露方式

為了增加強積金資訊透明度，令計劃成員更容易理解他們參加的強積金計劃的主要資料，積金局要求受託人於今年6月30日起，須向準計劃成員提供一份簡化版的資料文件—《主要計劃資料文件》。

《文件》提供一般計劃成員必須知道的強積金計劃主要資料，他們亦可透過《文件》內的網址及/或二維碼，瀏覽有關強積金計劃的詳細資料，包括《說明書》、信託契據和基金便覽。

《文件》的特色包括：整份《文件》不應超過8頁，內容包括相關強積金計劃的主要資料，例如基金選擇、收費、風險和行政程序等；須以簡單易明方式編寫，並須使用大量圖表表述相關資料；所有強積金計劃的《文件》須採用劃一的內容編排次序，以便比較；《文件》內須包含二維碼及/或網址，供有興趣的讀者查閱更多資料，例如《說明書》原文及其他文件。

積金局行政總監鄭恩賜表示，積金局一直推動計劃成員積極管理強積金，透過不同方式提升強積金資訊的透明度，如要求披露基金開支比率和提供各式各樣比較基金表現的工具，讓計劃成員更易掌握及瞭解強積金資訊。《主要計劃資料文件》猶如強積金計劃的「入門指南」，令管理強積金和規劃退休保障變得更為容易。

現時，準計劃成員在登記參與強積金計劃時會收到一份由受託人發出的《強積金計劃說明書》，詳細列出相關強積金計劃的資料，篇幅一般多達百頁，而且包含技術用語，對一般人來說不容易理解。