花旗財管：內地經濟最壞情況或已過 料中資股下半年跑贏大巿

內地近期頻頻出招穩經濟，花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖預料，內地經濟最壞情況或已過去，預期當局會繼續推出刺激措施，包括減稅和補貼消費等，支持中資股在下半年跑贏環球股市。

陳正犖指出，未來內地防疫政策或更有彈性，下半年內地亦有望推出更有效的疫苗，相信疫情對當地經濟的打擊會減弱。人民銀行有預留貨幣政策空間在下半年推出，預期中央亦會繼續刺激內需，令第3及第4季經濟增長或回升至4.8%及5.5%，今年料增長3.9%。

他表示，下半年中資企業盈利將有所改善，以及地方政府加快發債，信貸需求維持強勁，利好中港股市，即使近日恒生指數已有反彈，但估值仍然在合理水平，加上港股經調整，已充分反映加息因素，預計港股可進一步有望修復估值，重申恒指年底升至24,300點的目標。

中資科網股方面，陳表示，中央對行業的整頓慢慢回穩，並料今年底至明年４月，就中美有關中概股的審計爭議有望明朗化，或能達成部分解決方案，而美國長期債息或見頂，有利增長股修復估值，且若下半年本港再有大型科網股上市，也可帶動科網股反彈。