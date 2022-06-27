道期升近200點　金價企1835美元

●美匯指數報103.8；港匯見7.8471；離岸人民幣(CNH)報6.6808；美元兌日圓報135.06；歐元企1.0588，英鎊處1.2317。金價報1,835美元。布油報113.89美元，紐油報108.00美元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨升179點。

●市後關注點

20:30 美國5月耐用品訂單

22:00 美國5月待完成交易房屋銷售

-Naspers擬減持騰訊套現回購股份，騰訊倒跌1.5%收市。

-Naspers沽貨套現286億元，京東集團收市漲6%

-潤邁德醫療周一招股，CFO：料年內達收支平衡。

●中國經濟：

-上海港集裝箱日均吞吐量回復去年同期95%以上。

-內地5月規模以上工業企業利潤按年跌6.5%。

●花旗財管：內地經濟最壞情況或已過，料中資股下半年跑贏大巿。

●熱浪襲日令用電需求飆升，日氣象廳呼籲節約用電。

●石橋輪胎今年第二次加價，漲幅高達8%。

●華爾街大佬：現在是時候進場「執平貨」。

●高盛：消費者縮減開支潛在風險大過沽售美股。

●支付途徑被關閉，俄羅斯自1918年來首現外債違約。

●花旗廖嘉豪：倘更進取加息，美國4成機會衰退。

●日央行會議紀錄出爐，大多委員支持寬鬆幣策撐經濟。

●世銀警告部分國家難逃衰退，籲聯儲局多關注監管政策。