按證公司上調7月定息按揭利率0.5厘

香港按揭證券有限公司(按證公司)最新公布，7月1日至7月31日期間的定息按揭申請，10 年期年利率將調整至3.2%、15年期年利率調整至3.35%、20年期年利率調整至3.5%，較6月份年利率各上調0.5厘，並創2020年2月有紀錄以來最大增幅。

以500萬港元貸款額，年期30年為例，若以最新7月份定按計劃的利率計算，10年期、15年期及20年期的每月供款分別為21,623元、22,036元及22,452元，較6月份的定按計劃，每月供款分別增加1,343元(6.6%)、1,358元(6.6%)及1,372元(6.5%)。此外，對比現時市場上普遍的H按計劃(H+1.3%)，並以今日一個月HIBOR為0.9厘計算，7月份的10年、15年及20年定按計劃的每月供款則分別增加2,638元(13.9%)、3,051元(16.1%)及3,467元(18.3%)。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，美國已開始加息周期，而本月加息0.75厘更是28年來最大加幅，料未來美國加息及縮表仍會持續進行，年底前聯邦基金利率更有機會升穿3厘水平。而近日一個月銀行同業拆息(HIBOR)繼續攀升，周一(27日)報0.9厘，連升15個交易日，創自2020年6月1日即逾2年(近25個月)新高，而在美國加息持續進行下，香港銀行體系結餘將降至2,333億元，未來港資仍有機會持續外流，估計7月份將有機會跌破2,000億元，令香港拆息繼續上升。事實上，美國定息按揭利率亦因應市場而每周作出調整，近日美國30年按揭貸款利率更升至5.81厘，創2008年11月底以來即逾13年半新高，曹認為，是次按證公司因應市場環境及資金成本壓力增加等情況下，上調定按計劃的年利率屬正常舉動。

根據金管局住宅按揭統計調查，4月份定按計劃選用比例為0.1%，H按計劃選用比例為97.4%，反映定按計劃仍非市場主流。曹德明料是次按證公司大幅度上調定按計劃的年利率，10年期定按利率比今日H按實際按息高出1厘，比浮息封頂利率2.5厘高出70點子，加上銀行未有為定按計劃提供現金回贈優惠，相信吸引力未見大增。不過，由於定按計劃可鎖定指定年期的息率，減低供樓時利率波動的風險，加上申請人毋須符合壓力測試要求，入市門檻相對降低，因此仍會吸引部分人士考慮選用。