【產經直播】粉飾櫥窗奏效　港股繼續上？

2022年06月27日 16:42
  • 東網電視
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    美股上周五(24日)急彈，港股周一(27日)亦愈升愈有，一度急升695點，收報22,229點，升510點。港股即將半年結，粉飾櫥窗繼續奏效？恒指上望幾多？
    一眾科技股表現醒神，恒生科技指數重上5,000點，龍頭ATMXJ，除了騰訊(00700)遭大股東Naspers減持要倒跌外，全部都有顯著升幅，當中小米(01810)更追落後，大升逾12%，而Naspers旗下Prosus已完成出售京東(09618)股份，套現36.7億美元，京東升6%；科技股顯著回暖，股民可否跟隊入場？邊隻又係首選？
    北京商務局鼓勵消費者更換新能源車，凡符合條件者最高補貼1萬元人民幣，推動北京新能源汽車替代燃油車。新政策出台，車股普遍繼續落鑊，比亞迪(01211)、吉汽(00175)齊齊向上，蔚來(09866)更一度觸及上市新高，不過，理想汽車(02015)就見回吐，跌逾2%，車股能否繼續踩油向上？抑或要見好就收？
    內地疫情逐步受控，上海本周三(29日)起有序開放餐飲堂食，海底撈(06862)、九毛九(09922)齊彈逾8%，內需股復原能力有幾強？邊瓣要先食胡？邊瓣可以跟進？
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