【產經直播】粉飾櫥窗奏效 港股繼續上？
2022年06月27日 16:42
東網電視更多新聞短片
美股上周五(24日)急彈，港股周一(27日)亦愈升愈有，一度急升695點，收報22,229點，升510點。港股即將半年結，粉飾櫥窗繼續奏效？恒指上望幾多？
一眾科技股表現醒神，恒生科技指數重上5,000點，龍頭ATMXJ，除了騰訊(00700)遭大股東Naspers減持要倒跌外，全部都有顯著升幅，當中小米(01810)更追落後，大升逾12%，而Naspers旗下Prosus已完成出售京東(09618)股份，套現36.7億美元，京東升6%；科技股顯著回暖，股民可否跟隊入場？邊隻又係首選？
北京商務局鼓勵消費者更換新能源車，凡符合條件者最高補貼1萬元人民幣，推動北京新能源汽車替代燃油車。新政策出台，車股普遍繼續落鑊，比亞迪(01211)、吉汽(00175)齊齊向上，蔚來(09866)更一度觸及上市新高，不過，理想汽車(02015)就見回吐，跌逾2%，車股能否繼續踩油向上？抑或要見好就收？
《東網Money 18》搵嚟利得證券（香港）董事總經理王榮昆同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網 YouTube頻道